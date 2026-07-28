Бизнесменът от Банкя Владимир Тодоров Янков е загинал при умишлен палеж, става ясно от изявление на пожарната.

"Мъж на 56 години с инициали В. Т. Я. е загинал при пожар в къща в Банкя. Сигналът за пожара е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарът е възникнал в къща на ул. "Москва" №35 в Банкя. По данни на ГДПБЗН причината за възникването на пожара е умисъл", гласи информацията в сайта на столичната пожарна.

Овъгленото тяло на бизнесмена Владимир Янков беше открито в дома му вчера сутринта от екип на ГДПБЗН.

Огнеборците пристигнали на адреса в град Банкя след сигнал за пламъци.

Дир.бг