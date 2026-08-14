Свят - Новини от Света
Русия ще премахне граничните зони с окупираните украински територии
Москва ще започне да премахва граничните зони между Русия и окупираните територии на Украйна, сочат вътрешни документи на ФСБ, получени от независимата руска медия "Агентство“.
Американският посланик в Токио: САЩ признават суверенитета на Япония над Курилските острови
Американският посланик в Токио заяви, че САЩ признават "суверенитета" на Япония над Курилските острови, посетени от руския президент Владимир Путин, към които японската страна има териториални претенции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Изгоряла къща, ранени огнеборци и спасителна акция по море след пожара на Халкидики
Ситуацията с големия пожар, който избухна около 14 ч. вчера следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, към 20 ч.
Шведският парламент намали възрастта за носене на наказателна отговорност на 14 години
Шведският парламент гласува за намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност от 15 на 14 години, докато дясното правителство се готви за парламентарни избори, обещавайки да ограничи престъпността, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Пътнически влак дерайлира в Югоизточна Англия, най-малко 11 души са ранени
Двама души бяха тежко ранени, а девет са по-леко пострадали, след като пътнически влак дерайлира вчера близо до гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.
Бомбен атентат срещу руски военен и в Севастопол, извършителката пак е жена
Руски офицер бе убит при бомбен атентат в град Севастопол, съобщи местното управление на руската Федерална служба за сигурност, цитирано от ТАСС.
Голям пожар пламна на Халкидики, туристи и местни бягат от огъня
Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. в района на полуостров Касандра - най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.
Изригването на Етна удари туризма в Сицилия: 700 отменени полета и загуби за 24 млн. евро
Изригването на вулкана Етна и последвалите сериозни нарушения на въздушния трафик са причинили загуби за туристическия сектор в Сицилия за около 24 млн.
Румъния започна контролирано спиране на АЕЦ "Черна вода" заради ниското ниво на Дунав
Румънските власти започнаха днес контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ заради ниското ниво на водите на река Дунав, които се използват за охлаждане на кондензаторите на турбините, съобщават местните медии.
Путин от Курилите: Руснаците притежават генетичния код на победител
Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза днес президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС.
Керълайн Левит напуска Тръмп и Белия дом
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че Карълайн Левит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време със семейството си, предаде Ройтерс.
Германски генерал: Русия вече изпитва НАТО за бъдещ конфликт
Русия систематично използва дронове, за да проучва противовъздушната отбрана в Европа, търсейки слабости, които да използва, заяви висшият военен офицер на Германия, на фона на това, което той нарече засилваща се кампания в сивата зона, насочена към дестабилизиране на правителствата и институциите на континента.
Путин: НАТО създава напрежение в Арктика, ще има отговор за задържаните от ЕС кораби
Руският президент Владимир Путин заяви, че НАТО прониква в Азиатско-тихоокеанския регион и създава напрежение в Арктика, цитиран от РИА Новости.
Джей Ди Ванс е поискал от Киев да спре ударите по руски танкери в Новоросийск
Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи в.
Над 20 круизни кораба са блокирани във Виена заради пресъхващия Дунав
23 речни круизни кораба са блокирани в австрийската столица Виена заради ниското ниво на река Дунав поради липсата на валежи и високите температури.
От Америка до Дивдядово - след близо 20 години в САЩ младо семейство сбъдва мечтата си в Шумен с Mimosa Brunch & Dinner
Винаги прясна храна, приготвена с внимание и сервирана с усмивка. Именно тази философия стои зад Mimosa Brunch & Dinner – „Свежото място за срещи“ в Шумен, създадено от Васил и Камелия.
Yettel раздава 25 смартчасовника HUAWEI WATCH GT 6 по случай годишнината си
Клиентите могат да участват за над 1 милион награди в мобилното приложение на оператора По случай 25-годишнината си Yettel продължава юбилейната кампания в мобилното приложение с нови награди за своите клиенти.
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