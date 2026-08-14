Свят - Новини от Света

Русия ще премахне граничните зони с окупираните украински територии Москва ще започне да премахва граничните зони между Русия и окупираните територии на Украйна, сочат вътрешни документи на ФСБ, получени от независимата руска медия "Агентство“. 14.08.2026 20:59 170

Американският посланик в Токио: САЩ признават суверенитета на Япония над Курилските острови Американският посланик в Токио заяви, че САЩ признават "суверенитета" на Япония над Курилските острови, посетени от руския президент Владимир Путин, към които японската страна има териториални претенции, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 14.08.2026 11:54 316

Изгоряла къща, ранени огнеборци и спасителна акция по море след пожара на Халкидики Ситуацията с големия пожар, който избухна около 14 ч. вчера следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, към 20 ч. 14.08.2026 07:38 281

Шведският парламент намали възрастта за носене на наказателна отговорност на 14 години Шведският парламент гласува за намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност от 15 на 14 години, докато дясното правителство се готви за парламентарни избори, обещавайки да ограничи престъпността, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 14.08.2026 07:12 257

Пътнически влак дерайлира в Югоизточна Англия, най-малко 11 души са ранени Двама души бяха тежко ранени, а девет са по-леко пострадали, след като пътнически влак дерайлира вчера близо до гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс. 14.08.2026 07:08 157

Бомбен атентат срещу руски военен и в Севастопол, извършителката пак е жена Руски офицер бе убит при бомбен атентат в град Севастопол, съобщи местното управление на руската Федерална служба за сигурност, цитирано от ТАСС. 13.08.2026 19:38 304

Голям пожар пламна на Халкидики, туристи и местни бягат от огъня Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. в района на полуостров Касандра - най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА. 13.08.2026 17:25 283

Изригването на Етна удари туризма в Сицилия: 700 отменени полета и загуби за 24 млн. евро Изригването на вулкана Етна и последвалите сериозни нарушения на въздушния трафик са причинили загуби за туристическия сектор в Сицилия за около 24 млн. 13.08.2026 15:26 250

Румъния започна контролирано спиране на АЕЦ "Черна вода" заради ниското ниво на Дунав Румънските власти започнаха днес контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ заради ниското ниво на водите на река Дунав, които се използват за охлаждане на кондензаторите на турбините, съобщават местните медии. 13.08.2026 09:14 270

Путин от Курилите: Руснаците притежават генетичния код на победител Руснаците притежават "генетичния код на победител", каза днес президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС. 13.08.2026 08:59 492

Керълайн Левит напуска Тръмп и Белия дом Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че Карълайн Левит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време със семейството си, предаде Ройтерс. 13.08.2026 08:57 298

Германски генерал: Русия вече изпитва НАТО за бъдещ конфликт Русия систематично използва дронове, за да проучва противовъздушната отбрана в Европа, търсейки слабости, които да използва, заяви висшият военен офицер на Германия, на фона на това, което той нарече засилваща се кампания в сивата зона, насочена към дестабилизиране на правителствата и институциите на континента. 12.08.2026 20:38 342

Путин: НАТО създава напрежение в Арктика, ще има отговор за задържаните от ЕС кораби Руският президент Владимир Путин заяви, че НАТО прониква в Азиатско-тихоокеанския регион и създава напрежение в Арктика, цитиран от РИА Новости. 12.08.2026 12:34 659

Джей Ди Ванс е поискал от Киев да спре ударите по руски танкери в Новоросийск Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи в. 12.08.2026 09:08 450