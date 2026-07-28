Петима души пострадаха леко след катастрофа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт на булевард "Цариградско шосе" вчера. Превозното средство скъса мантинелата, навлезе в платното за насрещно движение и е спрял в бетонна преграда. Четирима от ранените бяха закарани в болница и освободени след преглед.

Димитър Манлиев, който е бил в автобуса, разказа, че му е направило впечатление, че той е много стар.

"Пътувах почти от самото начало до спирката на "Света Анна". Пътувах в задната част и точно там усетих едно поднасяне. Автобусът започна да се движи на зигзаг. Цялата ситуация продължи 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше, не се усети опит за спиране", каза мъжът пред bTV.

"Усети се, че автобусът става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. Хората започнаха да викат, имаше стрес и паника. В този момент автобусът рязко зави наляво, премина през мантинелата в насрещното платно. За щастие, успя да спре и да остане на платното", разказа още Манлиев.

По думите му в превозното средства е имало около 10 души.

"Попитах няколко пъти шофьора какво се случи. Той беше в шок, не можа да каже точно обяснение. Каза, че не е имал спирачки. Опитал се е да спре, но не е могъл", разказа още Димитър Манлиев.

От Столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминал и техническо обслужване. Тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неизправност.

"За много високо интензивни пътища, каквото е и "Цариградско шосе", категорично в средната разделителна ивица трябва да има стоманобетонови предпазни огради, а не стоманени. Както виждате, стоманените се късат постоянно", каза от своя страна инж. Христо Грозданов, директор на института по транспортна структура. "Оградата буквално е скъсана с дължина, равна на широчината на автобуса. Тоест има нулева работа на стоманената предпазна ограда", каза още той.

По първоначални данни водачът е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките. Според автоексперта Румен Дунев обаче, тази версия е малко вероятна: "Моето мнение е, че е имало техническа неизправност с превозното средство. Въпросът е, че най-малко вероятно това да е в спирачките, тъй като спирачната система на автобусите е така направена и конструирана, че когато получи повреда, те се заключват и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки. Освен това, ако се лъжи на тази теза, автобусът в бус лентата спокойно можеше да продължи по инерция и от самата инерция да спре. Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието", коментира той пред БНТ.

На въпрос дали е възможно причината да е проблем с кормилното управление, Дунев заяви, че според него неизправността е възникнала в задната част на автобуса: "Според мен, техническата неизправност е дошла от задната част на автобуса, тъй като първият удар и допир със стената е в задната опашна част. След това вече настъпва разлюляване на автобуса и неговото излизане и напускане на платното за движение."

Дунев коментира и факта, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли, а техническо обслужване е извършено на 25 юни: "Според мен не трябва да се спекулира, ако трябва да сме точни. Той има и в деня, в който е излязъл от гаража, предпътен технически преглед, при който механик също проверява техническата изправност на автомобила. В конкретния случай това не се е случило на първия курс, така че може проблемът, който е бил технически, да е бил скрит, да е бил недостатъчно явен, за да бъде хванат. От друга страна, има камери на Столична община, които също много добре могат да дадат визия за механизма на пътно-транспортното произшествие, за да се види дали причината е технически проблем, разсейване на водача или и двете."

Според експерта са необходими както по-строг технически контрол върху превозните средства, така и решаване на проблема с недостига на шофьори.

"Това е автобус от 2003 година, на над един милион километра", заяви общинският съветник Иван Таков.

Дир.бг