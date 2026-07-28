Торнадо в североизточната част на американския щат Уисконсин причини значителни материални щети, затъмнявайки небето посред бял ден и принуждавайки служители в офиси и предприятия да потърсят убежище в мазетата на сградите, предаде Асошиейтед прес.

Силните ветрове разрушиха десетки жилища, събориха дървета и електропроводи, разхвърляха изкривени метални конструкции по магистрали и оставиха без електрозахранване над 30 000 потребители.

До късно снощи нямаше официални данни за загинали или ранени, но спасителните екипи продължаваха да претърсват най-тежко засегнатите райони, съобщи председателят на окръг Уинебаго Гордън Хинц, предаде БТА.

Националната метеорологична служба на САЩ съобщи, че торнадото е преминало през окръг Уинебаго, на около 145 километра северозападно от Милуоки. Най-сериозни поражения има в градовете Епълтън, Менаша и Фокс Кросинг, където полицията съобщава за тежко пострадали жилищни квартали и търговски сгради.

В Менаша цели покриви са били откъснати от къщи, автомобили са преобърнати от силния вятър, а някои сгради са останали само с външните си стени. Очевидци разказват, че небето е потъмняло толкова силно, че е изглеждало като посред нощ. На едно от местата на удара е възникнало и изтичане на природен газ, което допълнително е усложнило спасителните операции.

Полицията предупреди жителите да не навлизат в засегнатите райони заради многобройните паднали електропроводи, блокирани пътища и опасността от нови инциденти. Властите отвориха временни убежища за хората, останали без домове, а в окръг Аутагейми беше активиран кризисният оперативен център за координация на спасителните действия.

Според метеоролозите торнадото се е формирало в резултат на мощна буреносна система, преминала през района на Големите езера, подхранена от високи температури и изключително влажна въздушна маса.

Преди удара Националната метеорологична служба е издала предупреждение за торнадо за района на т.нар. Фокс Ситис, което е позволило на много хора да се укрият навреме.

Губернаторът на Уисконсин Тони Евърс заяви, че щатските власти са готови да окажат необходимата помощ на засегнатите общности.

Междувременно електроразпределителните дружества предупредиха, че възстановяването на електрозахранването в най-тежко пострадалите райони може да отнеме няколко дни заради мащабните повреди по мрежата.

Дир.бг