Феновете избраха най-красивия гол на Световното първенство по футбол, приключило преди малко повече от седмица в САЩ, Канада и Мексико.

Попадението е дело на отбора, който се превърна в най-голямата изненада на шампионата - скромният тим на Кабо Верде.

Авторът е левият бек Сидни Лопес Кабрал. Роденият в Ротердам 23-годишен футболист с фалцов удар в далечния ъгъл матира вратарят на актуалния световен шампион тогава Аржентина, за да направи резултата 2:2 в трилъра от 1/16-финалите.

Въпреки това Аржентина успя да направи едно от многото си измъквания на турнира и да продължи напред с резултат 3:2.

"Надявам се, че ще получа няколко снимки в близост до Меси", пошегува се Кабрал.

Той спечели приза за най-красив гол в конкуренцията на узбекистанеца Елдор Шомуродов и хаитянинът Уилсън Исидор, които също вкараха страхотни попадения. В минали години наградата отиваше за играчи като Макси Родригес, Диего Форлан, Хамес Родригес, Бенжамен Павар и Ричарлисон.

Кабрал, който от това лято е играч на турския Трабзонспор, разкрива, че умее да стреля еднакво добре и с двата крака и затова е опитал подобно амбициозно изпълнение. Голът взриви феновете на Кабо Верде по трибуните и беше един от най-приятните моменти на цялото първенство.

"Когато вдигнах главата и видях, че топката отива в ъгъла, си помислих "какво по дяволите направих?". Не можех да повярвам. Погледнах съотборниците си и всички крещяха и се бяха хванали за главата. Започнах да тичам без да мисля. Изведнъж осъзнах, че съм вкарал великолепен гол на Световно първенство. Всеки мечтае да вкара гол, но да го направя по такъв начин срещу такъв голям отбор, беше невероятно", споделя с усмивка Кабрал.

След попадението той се затича към майка си и приятелката си: "Когато отидох до тях, майка ми дори не беше забелязала, че съм там. Тя плачеше и почти беше загубила съзнание".

Дир.бг