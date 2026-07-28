Новите функции привличат потребителите у нас, но не водят непременно до по-честа подмяна на устройствата, сочи скорошно проучване на Yettel

Докато работи, остава в употреба. Така всеки четвърти българин описва обичайния си подход към смяната на смартфона. Данните са от регулярно годишно проучване, което Yettel провежда с цел да проследи как се променят навиците на хората у нас спрямо устойчивата употреба на мобилните устройства и нагласите им към електронните отпадъци.

Какво означава това на практика? Попитани за последния си мобилен телефон, 64% от потребителите у нас казват, че са го използвали над три години. Докато в останалите европейски държави този дял е 48%, показва последният доклад на GSMA, който обхваща част от по-големите европейски държави – Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Швеция, Обединеното кралство, както и Азербайджан.

В нагласите относно бъдещия си смартфон обаче хората са умерени оптимисти. В България всеки втори възнамерява да използва следващото си мобилно устройство повече от три години, а в останалата част на Европа подобни очаквания имат 43% от потребителите.

Еднакви причини за подмяна, но с различна тежест

Двете допитвания показват, че причините хората да се разделят със стария си телефон у нас и в Европа до голяма степен съвпадат, но влияят с различна сила върху финалното решение.

„Батерията е водещата причина за смяна на смартфона както в България, така и в другите изследвани държави. Разликите се открояват по-ясно при останалите фактори. Европейците реагират по-чувствително на влошаването на работата на устройството, докато българите по-често се изкушават от възможностите на новите модели, но това не влияе върху честотата на подмяна у нас“, коментира Иван Комитски, старши експерт „Пазарни проучвания“ в Yettel.

При избора на нов смартфон и двете групи търсят преди всичко устройство, на което могат да разчитат дълго, като отново подреждат приоритетите си различно. За българите водещи са издръжливостта и животът на батерията – и двата фактора са важни за 96% от анкетираните, следвани от цената с 94%. В Европа на първо място е батерията с 95%, непосредствено пред издръжливостта с 94%, а сигурността на данните заема третата позиция с 92%.

Повече години употреба изискват повече сигурност

„Колкото по-дълго потребителите използват смартфоните си, толкова по-важна става сигурността, че ще могат да разчитат на тях и след изтичането на стандартния гаранционен срок. Затова не е изненадващо, че 88% от анкетираните определят допълнителната четвърта година гаранция като важна или особено важна“, пояснява Иван Комитски.

В отговор на това Yettel вече предлага допълнителна четвърта година гаранция за смартфони с избрани тарифни планове. Компанията разшири и предлагането на удължена гаранция към смартчасовниците, за които осигурява трета безплатна година гаранция без обвързване с мобилен абонамент. Така клиентите получават по-голяма сигурност и спокойствие за устройствата, на които разчитат все по-дълго.

Нагласата за по-продължителна употреба се вижда и в готовността на хората да поправят устройствата си. Близо 70% от анкетираните биха ремонтирали телефона си, ако той се повреди. Сред потребителите, на които вече им се е налагало да вземат подобно решение, 70% действително са избрали ремонт, а 14% са се обърнали към сервиз на мобилен оператор.

Yettel разполага със собствен сертифициран сервиз, който извършва гаранционни и извънгаранционни ремонти на най-популярните марки смартфони. Компанията развива и пакет от услуги за по-дълъг живот на устройствата „Смартфон вселена“, в който влиза и „Смартфон диагностика“. Услугата позволява на потребителите да проверят състоянието на устройството си в мобилното приложение на оператора си и да открият потенциални проблеми, с което се намалява рискът от скъпи ремонти или наложителна смяна поради неизправност.

От знание към действие

Проучването не само очертава актуална картина на потребителските нагласи, но и служи като отправна точка за Yettel при комуникацията с клиентите и развитието на програми и инициативи, свързани с по-дългата употреба и правилното предаване на ненужните устройства.

„Вече пета поредна година изследваме нагласите и поведението на потребителите, за да идентифицираме темите, с които все още не са добре запознати, и след това да насочваме усилията си към конкретните затруднения, които хората срещат“, казва Мария Маринова, директор „Бранд и маркетинг комуникации“ в Yettel.

Една от тези области е какво се случва със старите телефони, след като излязат от употреба. Близо половината българи – 47%, пазят поне едно ненужно устройство у дома. В същото време едва 8% от старите телефони се предават за рециклиране, а 7% все още попадат в общия отпадък.

„Целта ни е хората да действат отговорно и, когато си купят нов телефон, веднага да предприемат действие спрямо стария и да не допускат той да остане забравен в шкафа у дома или да се озове на сметището. Виждаме, че потребителите разпознават телекомите като място, където могат да се погрижат устойчиво за ненужното си устройство. Затова продължаваме да развиваме програмите си за устойчивост с ясни послания и достъпни решения“, допълва Мария Маринова.

За да направи правилното предаване на ненужната техника по-удобно, телекомът поддържа специално обособени пунктове във всички свои магазини в страната. В тях потребителите могат да оставят стари телефони, батерии, зарядни устройства, кабели и други електронни аксесоари. Образователни инициативи като „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ пък показват по разбираем начин какво се случва с електронния отпадък и защо всяко правилно предадено устройство има значение за природата.

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