Накратко: Преди да тръгнете за промоционален продукт от брошурата, проверете пет неща: от кога до кога важи офертата, дали цената е само с карта или приложение, дали има ограничение на броя, дали офертата важи във вашия магазин и колко струва продуктът за килограм или литър. Повечето разочарования в магазина идват от пропуснатия дребен шрифт.

Седмичните брошури на веригите са част от ежедневието ни. Разлистваме ги на хартия, в телефона или на компютъра и си отбелязваме какво да купим. И все пак почти всеки е попадал в тази ситуация: отивате в магазина за продукта от брошурата, а него го няма, цената на касата е различна или офертата „не важи днес“.

В Шумен, както и във всеки друг град, промоциите се сменят всяка седмица, а условията им често са изписани с много дребен шрифт. Ето осемте детайла, на които си струва да обърнете внимание, преди да тръгнете за покупки.

Колко често се сменят брошурите на магазините?

Повечето големи вериги издават нова брошура всяка седмица. Освен основната седмична брошура, много от тях пускат и допълнителни: оферти само за уикенда, тематични брошури за нехранителни стоки или специални каталози за определени поводи. Затова е възможно в един и същи магазин едновременно да важат няколко различни оферти с различен срок.

Кои детайли в брошурата повечето хора пропускат?

1. От кога до кога важи офертата?

Това е най-важният ред в брошурата, а най-често го пропускаме. Срокът обикновено е изписан на корицата или в горния ъгъл на всяка страница. Внимавайте особено с офертите, които важат само няколко дни. Понякога на една и съща страница има продукти с различни срокове.

2. Какво означава „до изчерпване на количествата“?

Надписът означава, че магазинът е доставил ограничено количество и когато то свърши, офертата приключва, дори срокът ѝ да не е изтекъл. Ако държите на даден продукт, особено нехранителен, е по-добре да отидете в първия ден на офертата.

3. Цената важи ли за всички или само с карта?

Все повече вериги предлагат две цени: обикновена промоционална цена и още по-ниска цена с карта за лоялност или мобилно приложение. В брошурата втората цена често е изписана с по-голям шрифт. Проверете дали ви трябва регистрация и ако е така, направете я преди пазаруването, а не на касата.

4. Има ли ограничение на броя?

Надписи като „до 3 бр. на клиент“ или „максимално количество за покупка“ означават, че промоционалната цена важи само за определен брой. Ако вземете повече, останалите бройки ще бъдат таксувани на обичайната цена.

5. Колко струва продуктът за килограм или литър?

Голямата цена в брошурата е за конкретната опаковка, но опаковките в промоция понякога са с различно тегло от обичайните. Единичната цена (за килограм, литър или брой) е задължителна и обикновено е изписана с по-малък шрифт до основната. Само по нея можете честно да сравните два продукта.

6. Какво крие звездичката?

Звездичката винаги води към условие, изписано в дъното на страницата. Там може да пише, че офертата важи само за определени разновидности, само за определени магазини или само при покупка на повече от един продукт. Ако до продукта е изписано „предложение за сервиране“, снимката показва ястие, а не съдържанието на опаковката.

7. Офертата важи ли във вашия магазин?

Някои оферти важат само в определени обекти, само в по-големите магазини на веригата или само онлайн. Ако брошурата посочва такова ограничение, проверете дали магазинът, в който пазарувате, участва.

8. Кога започват нехранителните седмици?

Инструментите, кухненските уреди, дрехите и играчките в брошурите обикновено са в ограничени количества и имат точна начална дата. Най-търсените артикули често свършват още в първия ден. Ако планирате такава покупка, запишете си датата.

Какво да направим, ако продуктът липсва или цената на касата е различна?

Ако продуктът го няма на рафта, попитайте служител дали има наличност в склада или кога се очаква нова доставка.

попитайте служител дали има наличност в склада или кога се очаква нова доставка. Ако цената на касата е различна от тази на рафта или в брошурата, проверете касовата бележка, преди да излезете, и се обърнете към касата или информацията. Носете брошурата или снимка на офертата в телефона.

проверете касовата бележка, преди да излезете, и се обърнете към касата или информацията. Носете брошурата или снимка на офертата в телефона. Ако смятате, че правата ви са нарушени, можете да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите. Според правилата за защита на потребителите търговецът не бива да рекламира стока на изгодна цена, ако знае, че няма да може да я предложи в разумни количества.

Хартиена или онлайн брошура?

Хартиената брошура е удобна, но лесно се губи, а и обикновено имате само тази на един магазин. Онлайн каталозите имат няколко предимства: винаги са под ръка в телефона, лесно се търси в тях и можете да сравните няколко вериги едновременно. Онлайн каталози като GeoBuyer брошури събират актуалните брошури на веригите на едно място, така че можете да прегледате офертите, без да събирате хартия, и да планирате пазаруването, преди да излезете от вкъщи.

Таблица: какво означават надписите в брошурата

Как да използваме брошурите за по-изгодно пазаруване?

Прегледайте брошурите преди да напишете списъка, а не след това. Отбележете срока и условията на продуктите, които ви интересуват. Сравнете цената за килограм или литър в няколко вериги. Купувайте промоционални продукти само ако наистина ще ги използвате. Изгодната цена на ненужен продукт не е спестяване.

Често задавани въпроси

Колко време важи една брошура?

Обикновено седмичните брошури важат една седмица, но някои оферти важат само няколко дни, например само за уикенда. Точният срок винаги е изписан в брошурата.

Какво означава „до изчерпване на количествата“?

Магазинът е доставил ограничено количество от продукта и офертата приключва, когато то свърши, дори срокът ѝ все още да не е изтекъл.

Важи ли промоционалната цена без карта за лоялност?

Зависи от офертата. Ако в брошурата е посочено „цена с карта“ или „с приложение“, по-ниската цена важи само за регистрираните клиенти.

Какво да направя, ако цената на касата е различна от тази в брошурата?

Проверете касовата бележка, преди да излезете, и се обърнете към касата или информацията със снимка на офертата. Ако проблемът не бъде решен, можете да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Еднакви ли са брошурите във всички градове?

Брошурите на големите вериги обикновено са общи за цялата страна, но някои оферти важат само в определени магазини или само онлайн. Тези условия са посочени в брошурата.

Заключение

Брошурите могат да ви спестят доста пари, но само ако ги четете внимателно. Срокът, условията с карта, ограниченията на броя и единичната цена са четирите детайла, които правят разликата между истинската изгода и разочарованието на касата. Отделете пет минути за брошурите преди пазаруване и ще пазарувате по-спокойно и по-изгодно.

Geobuyer.bg