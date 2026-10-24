Трима мъже са задържани за наркотици през последните 24 часа при полицейска операция за противодействие, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Малко след 7,00 часа вчера криминалисти от районното управление в Шумен извършили проверка по получен оперативен сигнал.

На главен път I-7, близо до Черешовата градина за проверка е спрян водач на лек автомобил Опел с шуменска регистрация. Зад волан бил 24-годишен местен жител.

Криминалистите намерили две капсули за електронно устройство за пушене, с течност, която по данни на шуменеца е синтетичен канабиноид. В автомобила са намерени три пластмасови шишенца с около 40 мл течност, по негови данни - наркотична. Иззети са и две електронни устройства за пушене, едното готово за употреба.

В обитавано от шуменеца жилище са намерени три пластмасови шишенца с общо около 30 мл течност, гриндер и метална кутия с минимално количество суха листна тревна маса. Иззети са, предстои да бъдат изследвани лабораторно. 24-годишният е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.



Задържан за притежание на наркотични вещества е и 22-годишен. Малко след 10:30 часа вчера в промишлената зона на Велики Преслав е извършена проверка на водач на лек автомобил Фолксваген с добричка регистрация. В хода на проверката е установено, че водачът, 22-годишен държи електронно устройство с пълнител с около 2 мл наркотично вещество. При извършени допълнителни действия в жилището му е намерено пластмасово шише с около 15 мл наркотична течност. Иззети са, той е задържан.

В хода на полицейската операция е задържан и 39-годишен шуменец. Малко преди 15:30 часа вчера е извършена проверка след получен оперативен сигнал, че мъжът държи наркотични вещества. Криминалисти от полицейското управление в Шумен го проверили на бул. “Симеон Велики“ в града. В него е намерен плик с около 2 г суха листна тревна маса, по негови данни - марихуана. Иззета е. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случаите са образувани досъдебни производства.

ШУМ.БГ