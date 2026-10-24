47-годишен мъж от Шумен бе хванат да шофира из града пиян тази нощ, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 01:20 часа на 24 октомври на кръстовище, образувано от бул. “Симеон Велики“ и ул. “Панайот Волов“ в Шумен екип на сектор „Пътна полиция“ спрял за проверка водач на лек автомобил Форд Фокус с шуменска регистрация.

Колата е управлявана от 47-годишен мъж, който лъхал на алкохол. Пътните полицаи го тествали с дрегер. Отчетени са 2,21 промила в издишания въздух.

Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ