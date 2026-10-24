345 машини за гласуване са получени в Шумен. Те ще бъдат разпределени в избирателни секции на територията на областта, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Устройствата ще бъдат доставени и монтирани по утвърден график днес. Те тръгват по 9 направления в населените места.

Доставката им се осъществява с предварително наети транспортни средства под полицейска охрана. Всяка машина е с индивидуална пломба, която се отваря от техник, определен да се грижи за монтажа и поддръжката ѝ.

Само с машини ще се гласува в 247 секции в 30 МИР – Шумен, като в 98 от тях ще има по две устройства.

ШУМ.БГ