Джани Инфантино със сигурност не е високо в списъка с най-харесваните личности във футбола, и то от доста време насам. Но в едно от редките интервюта, които даде, в случая за ВВС Sport, президентът на ФИФА показа завидно самочувствие.

Макар в последните месеци огромна част от местните футболни федерации по света, както и част от континенталните асоциации, включително УЕФА, се обявиха твърдо срещу Инфантин, той изрази мнение, че се радва на много голяма подкрепа. Или както сам каза - "огромна".

"Няма нищо лошо в несъгласието. Виждаме го ежедневно в много държави по света. Да не си съгласен е окей. Окей е да има различни гледни точки, но също така е окей да можем да оставяме неща зад гърба си", смята швейцарецът.

Инфантино е президент на световния футбол от 2016 година насам, като е уверен, че през март догодина ще спечели още един мандат. Най-малкото към момента няма кандидатура, която да му бъде опозиция - той е единственият желаещ за поста.

Миналата седмица той поднесе извиненията си към Изпълкома на ФИФА за намерението си да продава дялове от правата на организираните от централата съибия. Също така предложи увеличение на сумата за инвестиции в развитието на футбола по света до $3.4 милиарда

"Разбира се, ще отговорим на всички въпроси, които са зададени, стига правилата да го позволяват", каза Инфантино относно ултиматумът, поставен му от страна на УЕФА и съпътстван с десетки въпроси за случващото се във ФИФА. Като не пропусна да подчертае, че е бил избран от 211 страни от цял свят и също така каза, че е хубаво да има различни гледни точки.

"Ако трябва да говорим сериозно за демокрация и демократични процеси, за вярването, че всички имат равен вот и глас по целия свят, трябва да уважаваме и вижданията на огромна част от мнозинството. Част, която ме подкрепя. Бях в Токио, където бях подкрепен от конфедерацията на Азия, а преди това бях в Кабо Верде, където получих подкрепа и от африканската конфедерация", заяви Инфантино в Баку, където е гост на първия международен фестивал и световно първенство за 15-годишни.

Шефът на ФИФА също така заяви, че е в непрестанен диалог с всички членуващи в организацията федерации.

Крайният срок за внасяне на президентски кандидатури за предстоящите през март догодина избори за поста на Инфантино е 18 ноември.

"Има много различни гледни точки и никога не е лесно да ги събереш на едно място, под един покрив. Но трябва да уважаваме всички мнения и в крайна сметка членуващите във ФИФА страни ще решат кой ще бъде президент и как ще бъде управлявана ФИФА", завърши Инфантино.

Дир.бг