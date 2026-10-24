При равенство 1:1 завършиха „Аксаково“ и „Волов-Шумен 2007“ срещата си от 11 кръг на североизточната Трета лига по футбол.

На негостоприемния терен във варненския квартал „Аксаково“ шуменци поведоха през първото полувреме, но десетина минути преди края на двубоя домакините изравниха.

Шуменският отбор владееше повече топката, имаше и немалко удари към вратата на „Аксаково“, но стигна до гол едва в края на първото полувреме.

Жечко Йорданов отбеляза и даде преднина на шуменци 0:1.

След почивката „Волов-Шумен 2007“ не успя да стигне до нов гол, а домакините стигнаха до равенство в 80-тата минута. При една от малкото си атаки „Аксаково“ вкара чрез Деан Василев за 1:1.

В този мач за шуменци не играха Радо Ковачев, Алекс Наков и Румен Николов, които са с контузии. От игра излезе „диригентът“ на играта на шуменци Любослав Маринов, който получи контузия.

Следващият мач на „Волов-Шумен 2007“ е на 31 октомври. От 14,00 часа на стадион „Цоньо Василев“ отборът е домакин на „Олимпик“ Варна.

ШУМ.БГ