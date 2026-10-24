Въпреки множеството проблеми извън терена, където клубът бе признат за виновен по 114 различни обвинения за финансови измами, Манчестър Сити държеше ниво на терена в Премиър лийг в продължение на седем кръга. Но перфектният старт на "гражданите" приключи, след като днес футболистите на Енцо Мареска си намериха майстора - Астън Вила победи у дома Сити с 2:1 и така в елита на Англия вече няма непобеден отбор.

Николас Джаксън вкара и двата гола за домакините на "Вила Парк", като бирмингамци затвърдиха тенденцията да играят успешно срещу този съперник напоследък. За "виланите" това бе пета победа в последните седем мача срещу Ман Сити и четвърта поредна вкъщи.

Перфектен подарък за Унай Емери, който днес отбелязва 4 години от назначението си на мениджърски пост на клуба.

Джаксън вкара невероятен гол за 1:0, след като бе изведен на добра позиция от "Шотландския Зидан" Джон МакГин - след което елиминира защитник на съперника и заби топката високо във вратарския ъгъл след само 6 минути футбол.

Първото полувреме приключи при този резултат, а след седем минути игра през второто завърналият се след контузия Ерлинг Холанд реализира поредния си гол и върна отбора си в мача. Норвежката машина в нападение скочи над защитата в 52-ата минута и вкара с глава след центриране отдясно на Илиман Ндиайе - 1:1.

Но след точно час игра Джаксън се превърна в героят на деня за Вила с втория си гол, завършвайки атака, която започна сам. Той отигра топката в центъра и я даде на Ибрахим Мбайе на десния фланг, след което спринтира и се позиционира перфектно, за да засече паса на съотборника си и да го прати в долния ляв ъгъл на Донарума за 2:1.

Поне временно Вила ще бъде на шесто място, вече с 12 точки, докато Сити остава лидер, но може да бъде настигнат от Арсенал още тази вечер.

Дир.бг