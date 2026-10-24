Шумен спечели гостуването си на Левски в София с 90:85 и вече е с актив 2 победи и 1 загуби от първите си три мача в Националната баскетболна лига, съобщиха от пресслужбата на БК „Шумен“.

Срещата започна отлично за Шумен и отборът спечели първата четвърт с 24:15. През втората четвърт Левски заигра по-добре и бързо съкрати изоставането си. Краят на първото полувреме дойде при само 3 изоставане за Левски – 43:46.

Двата отбора завързаха мача след почивката.

Зоуди Джаксън се разигра за Шумен, така както го направи и срещу Ботев 2012 миналата седмица в третия период. Седериан Рейнс пък пое инициативата в нападение за Левски, но Шумен увеличи преднината си до 9 точки в средата на третата част. Както в първия период, така и в този, домакините не позволиха разликата да набъбне и тази четвърт завърши при равенство 26:26, като шуменци имаха аванс в общия резултат от три точки 72:69.

Последната част бе по-нервна. Шумен обаче бе отборът, който искаше повече победата. Селекцията на Росен Барчовски не изпусна водачеството си почти през цялата четвърт. Левски направи всичко възможно да се върне в мача и успяваше да се държи на само кош от изравняване, но Шумен издържа на натиска, а Заоуди Джаксън показа, че ще е един от водещите баскетболисти в лигата през този сезон. Американецът вкара изключително важни и изстрели в края, за да запази преднината на Шумен, който затвори мача с 90:85.

Зауди Джаксън отбеляза 31 точки за Шумен. Майк Адеунми записа 26, 6 борби и 9 асистенции.

Седариан Рейнс записа 18 точки и 5 борби за Левски. Мартин Ангелов и Жорж Льофевър се отчетоха с по 17 точки, Борис Цоков приключи с 15.

В следващия кръг Шумен приема Ямбол. Мачът ще се играе на 4 ноември – сряда от 18.30 ч. в Арена Шумен

ШУМ.БГ