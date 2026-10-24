Протестиращи в Тирана хвърляха камъни по сградата на Министерството на образованието, запалиха контейнери за отпадъци и откъртиха тротоарни плочки. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия, съобщава агенция АТА, цитирана от БТА.

Тази сутрин лидерът на Демократическата партия Сали Бериша оглави протестен митинг пред сградата на Министерския съвет.

По време на свикания национален митинг в подкрепа на студентите и младите хора, беше запалена импровизирана маса за преговори, поставена пред сградата, където се помещава кабинетът на премиера Еди Рама.

В 14 ч. протестиращи студенти и други граждани се събраха пред сградата на министерството с настояване за смяна на управляващите.

Протестиращите се придвижиха от Министерството на образованието към площад "Скендербег", а след това и към сградата на Министерския съвет.

След пристигането на групата там избухнаха нови сблъсъци. Демонстрантите замеряха полицията с камъни и пиротехнически средства.

Полицията отговори с използване на водни оръдия и сълзотворен газ, като за кратко изтласка тълпата назад.

За момента не се съобщава за ранени.

Протестите в Албания започнаха в Тирана на 13 октомври на фона на недоволство от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените перспективи за работа след дипломирането. Демонстрациите бързо прераснаха в антиправителствени прояви с призиви за оставката на премиера Еди Рама и създаването на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси, а стотици участници бяха задържани.

По информация на албанското здравно министерство от началото на протестите до 19 октомври общо 310 души, от които 191 полицаи, 88 протестиращи и 31 случайни минувачи, са били ранени.

Преди няколко дни албанският премиер обвини Русия, Иран и екстремистки движения за провокиране на насилие на антиправителствените протести, както и лидера на опозиционната Демократическа партия на Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Преди протестите на студентите в последните две седмици Албания беше обхваната от многомесечни демонстрации, станали известни като "Фламинго революция", насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт на южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, учредена от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Дир.бг