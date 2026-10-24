Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3 в съботното дерби от програмата на Серия "А". А ако някой от двата отбора трябва да е по-доволен от крайния резултат на "Диего Армандо Марадона" в Неапол, това определено са столичани, защото те отмъкнаха точката в предпоследната минута на редовното време.

Преди това Наполи поведе в резултата със задна ножица на Франк Ангиса в 28-ата минута, а в 48-ата и Скот МакТоминей отбеляза поредния си гол за южняците, за да удвои преднианта им.

"Вълците" обаче не се отказаха и се върнаха в играта с две бързи попадения на Матиас Соуле и Леонардо Балерди, съответно в 70-ата и 74-ата минута. За Балерди това бе първото от общо две изравнителни попадения тази вечер, но преди да повтори упражнението, МакТоминей пак даде преднина на Наполи - 3:2 седем минути преди края.

В 89-ата минута Балерди, който влезе като смяна, засече с глава центриране на Уесли, за да направи резултата 3:3.

Междувременно Масимилиано Алегри бе изгонен от пейката на домакините заради бурни протести към съдията с искане за нарушение на голмайстора при шестото попадение в мача.

Рома е на трето място с 18 точки от 9 мача и е един от четирите отбора без загуба в елита на Италия. Останалите са водачите Лацио и Интер, както и петия в подреждането Милан.

Наполи е десети с 11 точки.

Дир.бг