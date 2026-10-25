На изборите в Бразилия действащият президент Луис Инасио Лула да Силва си съперничи със сина на бившия президент Жаир Болсонаро — Флавио Болсонаро. След първия тур, проведен на 4 октомври 2026 г., никой от кандидатите не събра повече от 50% от гласовете. Затова на 25 октомври се провежда втори тур, в който участват двамата лидери: Лула и Флавио Болсонаро. Резултатът от тази битка може да определи курса на страната по въпросите на икономиката, демокрацията, външната политика и опазването на Амазония, пише Би Би Си.

Според анкета на Бразилския институт за пазарни и социологически проучвания в партньорство с Националната конфедерация по транспорт Болсонаро би получил 46,3% от гласовете, докато за левия кандидат Лула биха гласували 45%, предаде Ройтерс.

Лула е най-влиятелният бразилски политик на XXI век. Той е избиран за президент три пъти: през 2002, 2006 и 2022 г. Неговата Партия на трудещите се смята за центристко-лява и социалдемократическа. Лула подкрепя постепенния отказ от изкопаемите горива, защитава правата на работниците и критикува стремежа на Доналд Тръмп да затвърди доминацията на САЩ в Западното полукълбо.

Едно от главните постижения на Лула през от началото на новия век е програмата за социални помощи на бедни семейства с много деца. Парите се превеждат за всяко дете при условие, че то редовно посещава училище и е ваксинирано. Към 2020 г. в програмата участват 13,8 милиона семейства.

Два дни след втория тур Лула ще навърши 81 години. Роден е в бедно селско семейство, рано напуска училище и от 12-годишна възраст работи като ваксаджия, а после като складов работник.

Политическата си кариера започва в профсъюзното движение, през 1986 г. е избран в Националния конгрес, а след няколко неуспешни опита за пръв път става президент през 2002 г. Реформите му в полза на бедните и работниците му осигуряват към 2011 г. рекордни 80% одобрение.

Репутацията на Лула сериозно пострада от корупционни обвинения, повдигнати през 2016 г. Прокуратурата твърдеше, че той е защитавал интересите на строителни компании в сделките с държавната нефтогазова компания Petrobras, като е получавал подкупи. През 2017 г. съдът го призна за виновен и го осъди на 9,5 години затвор, по-късно присъдата бе увеличена на 12 години.

Лула обаче прекара в затвора само 580 дни. През 2021 г. Върховният федерален съд отмени обвиненията срещу него: присъдата е произнесена от съд в щата Парана, докато предполагаемите престъпления са извършени извън неговата юрисдикция. По-късно съдът постанови, че преследването на Лула е имало политически характер и е целяло да не му позволи да участва в изборите през 2018 г. Това решение върна политическите му права и му позволи да се кандидатира отново за президент.

На предишните избори главен съперник на Лула е Жаир Болсонаро — ултрадесен президент на Бразилия през 2019-2023 г. Той води изключително консервативна политика, положително се отнася към военната диктатура от 1964-1985 г., омаловажава опасността от ковид, изказва се срещу абортите, еднополовите бракове и мерките за опазване на околната среда, а също така подкрепя по-мек контрол върху оръжията. Болсонаро отказва да осъди руското нахлуване в Украйна, заявявайки, че Бразилия ще остане неутрална.

След загубата на изборите през 2022 г. Болсонаро не призна резултата, макар формално да предаде властта. Неговите поддръжници месеци наред протестираха, блокираха пътища, организираха погроми и заплашваха с атентати. На 8 януари 2023 г. тълпа превзе в Бразилия сградите на конгреса, Върховния съд и президентския дворец. В страната бе въведено извънредно положение. Над две хиляди участници в безредиците бяха задържани, много от тях осъдени за тероризъм, вандализъм и опит за преврат.

Самият Болсонаро също стана обект на разследвания. През септември 2025 г. той бе признат за виновен в подготовка на преврат срещу Лула и осъден на 27 години и три месеца затвор. В момента бившият президент е под домашен арест заради здравословни проблеми - пневмония.

Сега главен опонент на Лула е най-големият му син Флавио. Някои наблюдатели смятат, че той е по-въздържан и отворен за диалог от баща си. Политологът Октавиу Аморим Нету отбелязва, че по време на кризисите в правителството на Жаир Болсонаро Флавио изглежда като един от малкото членове на семейството, способен на компромис. Бившият министър на туризма Жилсон Машаду също казва, че Болсонаро-младши има повече такт и по-добре слуша другите.

Въпреки това повечето анализатори смятат, че в случай на победа Флавио ще води политика, близка до курса на баща си. Неговата кампания до голяма степен се гради върху приемствеността: той се представя като продължител на делото на Жаир и една от целите му е отмяната на присъдата срещу баща му.

През юли 2026 г. на партийния конгрес Флавио показва клип със създаден с изкуствен интелект клонинг на баща си, който уж подкрепя кандидатурата му. Болсонаро-старши трябва да опровергае участието си в създаването на дийпфейка, тъй като по време на излежаването на присъдата му е забранено да прави политически заявления.

"Знам, че когато ме погледнете, мислите за някой друг, — казва Флавио на митинг през август 2026 г. — Знам, че си приличаме много. Но е трудно да сравняваш сина на Пеле с самия Пеле". За сходството на възгледите им говори и фактът, че още в началото на кариерата си, като депутат в щата Рио де Жанейро, Флавио подкрепя създаването на доброволчески дружини за борба с престъпността.

През май 2026 г. Болсонаро-младши се срещна с Доналд Тръмп, който по-рано поддържаше връзки с баща му и критикува произнесената срещу него присъда. След срещата президентът на САЩ нарече Флавио "умен млад човек, който много обича страната си". Много политолози смятат, че победата на Болсонаро ще бъде успех за Тръмп: тя ще укрепи влиянието на САЩ в региона и ще даде на Белия дом надежден съюзник. Освен това такъв резултат ще укрепи позициите на десните популисти по света.

Предизборната програма на Флавио включва намаляване на ограниченията за бизнеса, отслабване на държавната намеса в работата на фермерите и съвместна със САЩ борба с престъпните групировки. Подобно на баща си той подкрепя смекчаване на контрола върху оръжията. Критиците твърдят, че той има малко собствени идеи, а популярността му се държи преди всичко на фамилията. Според Андреза Аруски от бразилския институт при Кралския колеж в Лондон Флавио няма харизма и, освен принадлежността си към известното семейство, няма нищо, което да легитимира кандидатурата му.

След първия тур обаче той се смята за фаворит. От 1988 г., когато в Бразилия е възстановена системата на преки президентски избори, нито един кандидат, загубил първия тур, в крайна сметка не става президент. Болсонаро вероятно ще получи подкрепата на избирателите на другите десни кандидати — Роналду Каяду и Ренан Сантуш, събрали съответно 2,1% и 2,2% в първия тур.

Резултатът може да повлияе и на нов корупционен скандал около съдията от Върховния федерален съд Александър де Мораеш. Именно той подписва заповедите за арест на Болсонаро и неговите поддръжници по делото за опита за преврат, а също така нарежда блокирането на акаунти, разпространяващи слухове за фалшифициране на изборите през 2022 г. и призиви за преврат.

За привържениците на Лула Мораеш е защитник на демокрацията, а за електората на Болсонаро — цензор и проводник на репресии. Той е критикуван и от представители на администрацията на Тръмп, и от Илон Маск. През октомври 2026 г. Мораеш издава заповед за арест на Едуардо Болсонаро, още един син на бившия президент. Той, живеейки в САЩ, е осъден задочно на четири години за лобиране в полза на американските интереси в бразилските дела, включително призиви за въвеждане на санкции срещу поддръжниците на Лула.

След това самият Мораеш се оказва в центъра на скандал: според разследването юридическата фирма на съпругата му получава около 26 милиона долара от предприемача Даниел Воркару, замесен в мошенническа схема чрез банката Banco Master. Съобщава се, че Мораеш си разменя с банкера десетки съобщения за това как да избегне наказание. Официални обвинения срещу съдията все още не са повдигнати, но някои законодатели искат импийчмънт и изключването му от Върховния съд.

Болсонаро използва тази ситуация, за да дискредитира опонента: макар Лула да не е назначавал Мораеш, десните избиратели виждат в съдията съюзник на президента. "Глас за Лула е глас за Мораеш", заявява Флавио. Политологът Лусиану да Рош предполага, че скандалът може да накара другите съдии да действат по-предпазливо и да помогне на Болсонаро да консолидира противниците на властта.

Особено важни са изборите за климата. Лула през август 2026 г. подкрепя търсенето на петрол край устието на Амазонка, за което е подложен на критики. Той обаче признава климатичната криза и обещава напълно да спре изсичането на горите в Амазония до 2030 г. През 2026 г. темповете на обезлесяване рязко намаляват: гората се изсича най-малко от 1998 г. насам. В сравнение с 2022 г., последната година от президентството на Болсонаро-старши, изсичането е намаляло с 71,2%. Лула разширява и правомощията на бразилското ведомство за опазване на природата.

Флавио споделя скептицизма на баща си към климатичните проблеми. През 2019 г. Жаир Болсонаро нарича климатичните промени мит. Самият Флавио вече говори по-въздържано: той признава "екстремни климатични явления", но ги смята за циклични и очаква нормализация. Координаторът на Climate Observatory Клаудиу Анжелу предупреждава: "Преизбирането на Лула е единственото, което ни дели от края на цялата Амазония".

Изходът от изборите все пак не е предрешен. На дебатите на 18 октомври нито един кандидат не получава ясно предимство: Лула и Флавио се концентрираха върху взаимните нападки и почти не обсъждаха програмите си. Според аналитика на AtlasIntel Юри Санчеш дебатите са разочаровали независимите избиратели.

След дебатите конфликтът продължава. Юристите на Лула заявяват, че са предали на международните наблюдатели доказателства, че Meta промотира публикациите на Флавио и скрива публикациите на Лула в интерес на администрацията на Тръмп. Лула е подал иск към Висшия избирателен съд с искане за отстраняване на съперника от изборите. Болсонаро от своя страна обвини президента в използване на правителствени постове в WhatsApp за собствена агитация и също иска да го отстрани от изборите. Засега съдът се ограничава с искане към Meta да докаже равно промотиране на двамата кандидати.

Дир.бг