В 7,00 часа тази сутрин вотът за седмия президент на Република България започна нормално във всички 295 стационарни и 22 подвижни изборни секции, съобщиха от Районната избирателна комисия. Изборните машини навсякъде са стартирали без проблеми, секционните комисии имат необходимия кворум, добавиха оттам.

С право на глас в Шуменско са 185 537 души. Най-много са избирателите в община Шумен – 85 361, следвана от Каолиново с 18 276 и Нови пазар с 16 850. Най-малко са в община Смядово – 5 298 души. Във Велики Преслав могат да гласуват 11 983 души, във Върбица – 11 619, в Хитрино – 11 568, във Венец – 10 947, в Никола Козлево – 7 010, в Каспичан – 6 625.

На разположение на гласоподавателите от областта са 345 изборни машини. Само на електронно устройство ще се гласува в 247 секции в 30 МИР – Шумен, като в 98 от тях ще има по две.

Изборният ден ще приключи в 20,00 часа, освен ако пред секцията няма опашка от чакащи да гласуват. Тогава гласуването може да продължи и след този час но не по-късно от 21,00.

Над 350 служители от структурните звена на МВР, изпълняващи задачи на територията на област Шумен, ще осигуряват охраната на изборния процес. Полицейските служители ще бъдат разположени извън секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите.



На територията на областта на разположение ще бъдат и 31 мобилни групи, които ще работят по постъпили сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, за осигуряване на обществения ред, пътната безопасност и работа по престъпления от общ характер.

До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборите на тел: 054 800-588, 029011298 и e-mail: izbori@mvr.bg и shumen@mvr.bg.

ШУМ.БГ