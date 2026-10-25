Две 20-годишни жени са пострадали в катастрофа в село Пет могили, община Никола Козлево. Те са без опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.

Сигнал за пътно транспортно произшествие е приет в 23:09 часа снощи. До свинекомплекса в селото е близо до пътното платно е установен преобърнат лек автомобил Пежо с шуменска регистрация.

Зад волана била 20-годишна жена, пътник в автомобила е друга 20-годишна. До идването на екипите те успели да излязат от автомобила.

Екип на РС ПБЗН - Каолиново обезопасил автомобила, като извадил акумулатора. Като причина за произшествието 20-годишната шофьорка посочила опит да бъде заобиколена излязла внезапно на пътя лисица.

Пострадалите са откарани за преглед в шуменската болница, където на водача е установена охлузна рана по главата, а на пътничката фрактури на 5 гръдни прешлена. Настанена е за лечение, без опасност за живота.

Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

ШУМ.БГ