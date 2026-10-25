Две 20-годишни жени са пострадали в катастрофа в село Пет могили, община Никола Козлево. Те са без опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.
Сигнал за пътно транспортно произшествие е приет в 23:09 часа снощи. До свинекомплекса в селото е близо до пътното платно е установен преобърнат лек автомобил Пежо с шуменска регистрация.
Зад волана била 20-годишна жена, пътник в автомобила е друга 20-годишна. До идването на екипите те успели да излязат от автомобила.
Екип на РС ПБЗН - Каолиново обезопасил автомобила, като извадил акумулатора. Като причина за произшествието 20-годишната шофьорка посочила опит да бъде заобиколена излязла внезапно на пътя лисица.
Пострадалите са откарани за преглед в шуменската болница, където на водача е установена охлузна рана по главата, а на пътничката фрактури на 5 гръдни прешлена. Настанена е за лечение, без опасност за живота.
Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
С колко е карала посред нощ и дали самата тя в случая не е лисицата,даже две,чак да се преобърнеш...?!
ШУМ.БГ
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Анонимен
Този свинекомплекс аз го строих, с парите си платих частни уроци по математика и изкарах 5.50 на изпита в софия, та бих всички надути съученици.
по успех. Имаше убита лисица преди село Ченгел
ШУМ.БГ
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