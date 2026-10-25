10 240 души са гласували в Област шумен на днешните избори за президент до 11,00 часа. Избирателната активност е 5,52%, съобщиха от районната избирателна комисия.

Най-висока е активността в община Каспичан – 7,06%. Гласували са 468 от 6625 с право на глас.

Най-ниска е активността в община Каолиново – 2,31%. Вота са си упражнили 421 избиратели от общо 18 263.

В Смядово активността към 11.00 часа е 6,78%, в община Шумен - 6,40%, в Хитрино 6,38%, в Нови пазар – 6,35%

5,10% е активността в община Велики Преслав.

В останалите общини в Шуменско активността е под 5%. Във Върбица – 4,63%, Венец – 3,23%, Никола Козлево 3,17%.

В РИК - Шумен в изборния ден са постъпили две жалби за назначени членове на СИК и ПСИК, които са общински съветници съответно в ОбС Хитрино и ОбС Шумен. РИК Шумен освободи назначените членове и назначи на тяхно място нови.

Към 11,00 ч. всички устройства за машинно гласуване в областта са работещи и няма секции, в които технически проблеми да са довели до преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

ШУМ.БГ