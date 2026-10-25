Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо за втора поредна година. Световната №1 направи много важна крачка към това да завърши годината като лидер, надделявайки над Лейла Фернандес в заключителния сблъсък в Китай.

За Рибакина това е четвърти трофей през годината и втори от ранг WTA 500, след като през пролетта триумфира и в Щутгарт.

Един от основните фактори за успеха на Рибакина бе сериозното ѝ превъзходство по отношение на печелившите удари (25-9). Представителката на Казахстан спечели 73% от точките си на първи сервис (27/37) и оползотвори четири от петте си шанса за пробив (80%), докато Фернандес не успя да реализира нито един от своите четири брейкбола.

При 1-0 Фернандес стигна до две поредни точки за пробив, но не успя да реализира нито една от тях. Впоследствие тези пропилени шансове струваха скъпо на канадката. Рибакина все по-често неутрализираше сервиса на световната №1, като в същото време атакуваше много прецизно по цялата ширина на корта. Това помогна на шампионката да реализира два последователни брейка и да спечели откриващия сет с 6-2.

Във втората част Рибакина направи нова важна крачка към победата. Топ поставената отново проби първа, след което спаси два брейкбола и спечели подаването си за 3-1. Представителката на Казахстан продължи да доминира и се озова в позицията да сервира за титлата. Рибакина проби за 5-2 след чудесен форхенд по диагонала, с който Фернандес не успя да се справи, последван от бекхенд в мрежата от страна на канадката.

Рибакина стигна до шампионска точка след нова топка в мрежата на Фернандес. Последва чудесна комбинация "сервис-форхенд", при която трикратната шампионка от Големия шлем завърши с форхенд уинър по правата за 6-2, 6-2.

Дир.бг