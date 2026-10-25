Над 50 състезатели се включиха в турнира на рапира за купа „Шумен“, 1 кръг от надпреварата за купа България при момичета и момчета до 11, 13 и 15 г.

Състезанието се проведе в зала „Плиска“, а освен българи в дуелите за купата играха рапиристи от Румъния и Израел.

При 11-годишните купата вдигнаха Младен Петров и Кая Костадинова от клуба домакин „Шумен 1951“.

При 13-годишните първи са Михай Франгулеа от „Рапид“ Букурещ и Александра Бъчварова от „Шумен 1951“.

При 15-годишните Бъчварова дублира златния си медал, като на финала победи съотборничката си Савина Петров.

При момчетата до 15 г. трофеят е за Тодор Шиндов от „Тракия“ Пловдив.

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ШУМ.БГ