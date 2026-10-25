Ниска остава избирателната активност в област Шумен. Към 16,00 часа вота си за президент са дали 23 372 души от 185 517 с право на глас, което е 12,6%, съобщиха от РИК – Шумен.

Най-висока е активността в община Шумен. Гласували са 13 546 души от 85 391 гласоподаватели или 15,86%.

Следват общините Хитрино – 13,94%, Каспичан – 13,63%, Смядово – 13,10%.

Най-малко жители са отишли до урните в община Каолиново – 913 от 18 263 с право на глас или 5%.

Към 16,00 часа във Венец активността е 6,88%, във Велики Преслав – 11,34%, във Върбица – 8,76%, в Никола Козлево – 6,44%, в Нови пазар – 12,62%.

ШУМ.БГ