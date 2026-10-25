Бившият сръбски президент Александър Вучич чака близо час и половина на опашка, за да упражни правото си на глас на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Водачът на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия пристигна пеша в избирателна секция в квартал "Нови Белград", придружен от съпругата си Тамара.

Вучич гласува в секция №140, разположена в детско заведение "Тесла - наука за живота". Докато чака реда си заедно с останалите избиратели, той разговаряше по телефона, за да се осведомява за избирателната активност.

Огромни опашки се образуваха пред секциите в Белград и други градове още преди началото на изборния ден в 7:00 часа местно време. Въпреки хладното време много граждани, включително семейства с деца и възрастни хора, чакаха продължително, за да гласуват.

Според Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД) към 11:00 часа избирателната активност е достигнала 27,3%. За сравнение, на парламентарните избори през 2023 г. по същото време тя е била едва 15,1%. Към 9:00 часа днес са гласували 12% от избирателите.

Висок интерес се наблюдава и в секциите зад граница. Там гласуването се провежда по сръбско време съгласно решение на правителството. Наблюдатели критикуват мярката с аргумента, че тя може да затрудни участието на част от сънародниците им в чужбина.

Изборният ден не преминава без нарушения - постъпили са съобщения за около 70 случая в страната. Наблюдателската организация ЦРТА отчита забавяне с повече от десет минути при отварянето на 16% от наблюдаваните секции. На отделни места е имало и затруднения при допускането на наблюдатели, разрешени след намеса на Републиканската избирателна комисия.

На предсрочните избори около 6,45 милиона сръбски граждани имат право да изберат 250 депутати измежду 18 избирателни листи. Вотът се провежда след продължителни антиправителствени протести, започнали след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души.

Основната политическа надпревара е между формацията, водена от Вучич, и студентското движение, което се превърна във водеща сила на протестите с искания за отговорност, борба с корупцията и институционални промени.

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия през септември и сега оглавява листата "Единна Сърбия". Изборите ще определят състава на новия парламент и бъдещото управление на страната.

Избирателните секции ще останат отворени до 20:00 часа местно време, или 21:00 часа българско време.

Дир.бг