Изборният ден в Шуменска област приключи, съобщиха от Районната избирателна комисия. Активността е рекордно ниска – 16,07%.
Във вота за седмия президент са участвали 28 809 души. Толкова малко хора не са гласували в Шуменско на никои избори от демократичните промени до сега.
Припомняме, че на първия тур на предишните президентски избори през 2021 година избирателната активност в Шуменско бе 31,35%, а на вота през 2016 г. до урните в областта да гласуват за президент отидоха 95 716 души или цели 53,71%.
На днешните избори най-висока е активността в община Шумен. Гласували 17 527 от 85 391 или 20,53%.
Следват общините Каспичан – 17,13%, Хитрино – 16,77%, Каспичан – 13,63%, Смядово – 15,86%, Нови пазар – 15,65%, Велики Преслав – 14,64%, Върбица – 10,94%, Никола Козлево – 8,98%, Венец – 8,93% и Каолиново – 6,02%.
От областната дирекция на полицията съобщиха, че през деня не са възникнали проблеми и инциденти, свързани с изборния процес. Постъпил е един сигнал за нарушение, свързан с избирателното право. Докладван е в компетентната районна прокуратура.
Секретарят на РИК-Шумен Надежда Върбева обясни пред журналисти, че през деня са постъпили 4 сигнала за нарушения. Нито един от тях не е бил сериозен, взети са мерки изборния ден да продължи нормално. Няколко машини не са работили коректно, но проблемите са били отстранени от изпратените техници. В нито една секция не се е наложило преминаване изцяло на хартиени бюлетини.
Върбева не можа да каже какъв е сигналът, който полицията е докладвала на прокуратурата.
Районната избирателна комисия приема и обработва секционните протоколи в зала „Арена Шумен“. Към 20,50 часа ситуацията е спокойна.
Очаквайте подробности.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Хората за пореден път доказаха, че не искат тези бандити да ги уравляват!!!!!!!!!
Кнут
Българските турци или българомохамедани не гласуваха на първи тур.
А за кого ще гласуват на втория?
Анонимен
Българите християни също не гласуваха! На втория тур ще се броят поляците!
Анонимен
ПБ виждате ли си електората,кръгла нула сте
Бехчед
Нурито от Каравелово що не гласув?