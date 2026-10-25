Изборният ден в Шуменска област приключи, съобщиха от Районната избирателна комисия. Активността е рекордно ниска – 16,07%.

Във вота за седмия президент са участвали 28 809 души. Толкова малко хора не са гласували в Шуменско на никои избори от демократичните промени до сега.

Припомняме, че на първия тур на предишните президентски избори през 2021 година избирателната активност в Шуменско бе 31,35%, а на вота през 2016 г. до урните в областта да гласуват за президент отидоха 95 716 души или цели 53,71%.

На днешните избори най-висока е активността в община Шумен. Гласували 17 527 от 85 391 или 20,53%.

Следват общините Каспичан – 17,13%, Хитрино – 16,77%, Каспичан – 13,63%, Смядово – 15,86%, Нови пазар – 15,65%, Велики Преслав – 14,64%, Върбица – 10,94%, Никола Козлево – 8,98%, Венец – 8,93% и Каолиново – 6,02%.

От областната дирекция на полицията съобщиха, че през деня не са възникнали проблеми и инциденти, свързани с изборния процес. Постъпил е един сигнал за нарушение, свързан с избирателното право. Докладван е в компетентната районна прокуратура.

Секретарят на РИК-Шумен Надежда Върбева обясни пред журналисти, че през деня са постъпили 4 сигнала за нарушения. Нито един от тях не е бил сериозен, взети са мерки изборния ден да продължи нормално. Няколко машини не са работили коректно, но проблемите са били отстранени от изпратените техници. В нито една секция не се е наложило преминаване изцяло на хартиени бюлетини.

Върбева не можа да каже какъв е сигналът, който полицията е докладвала на прокуратурата.

Районната избирателна комисия приема и обработва секционните протоколи в зала „Арена Шумен“. Към 20,50 часа ситуацията е спокойна.

Очаквайте подробности.

ШУМ.БГ