Бухалки, маскирани, димки, побоища и сблъсъци с полицията съпътстваха изборите в Сърбия, като бяха докладвани множество инциденти през целия изборен ден, който вече приключи.

Група маскирани мъже нападнаха няколко младежи пред избирателна секция близо до Земеделското училище в Панчево, съобщи местният портал "Панчево.сити".

Лицето на един млад мъж е било окървавено от удара, нанесен от група мъже, облечени в черно, с качулки на главите и маски на лицата.

Прокуратурата заяви, че разследването на инцидента, установяването на самоличността на участниците и установяването на телесните повреди са в ход и след приключването им ще бъде извършено квалифициране на престъплението, предаде БТА.

С напредването на деня по централните улици на Белград започнаха да се движат групи маскирани мъже, облечени в черно, и да вдигат шум.

Граждани откриха джип с голям брой бейзболни бухалки пред офис на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Лазаревац. На място се стигна до сблъсъци, след като група мъже нападна събралите се хора, съобщава Ен1.

Гражданите забелязали бял джип с отворен багажник, в който имало голям брой бейзболни бухалки, те подали сигнал в полицията. На място пристигнали и мобилни екипи на "Студентската листа". След появата на полицията мъжете, намиращи се в джипа, се опитали да избягат, но събралите се граждани им препречили пътя и не им позволили да напуснат мястото.

В деня на извънредните парламентарни избори в Сърбия бяха нападнати журналистът от Info Vranjske, Михайло Стойкович, и журналистката от Novosti, Йелена Стойкович, предава регионалната телевизия Ен1.

Нападението срещу журналистите е станало в избирателна секция в село Павловац, когато те са се опитали да заснемат избирателната секция, след като са получили сигнал, че там се извършва купуване на гласове. И двамата са били ранени, а нападателите са се опитали да вземат телефоните им.

Стойкович каза, че най-проблематичното в целия инцидент е, че полицията не е реагирала.

В Ниш физически бяха нападнати мотористи, които обикалят избирателните секции в подкрепа на "Студентската листа" от група непознати мъже, които се появили изненадващо с автомобили.

Полицейски служители, които са били на мястото по това време, са се опитали да предотвратят сблъсъка, а по-късно са пристигнали допълнителни полицейски сили. След това нападателите са си тръгнали.

Както мотористите, така и хората, за които се твърди, че са участвали в нападението, са отишли ​​в полицейското управление, за да дадат показания, предаде Ен1.

Преди минути председателят на Републиканската избирателна комисия (РИК) Владимир Димитриевич заяви, че е възникнал инцидент в избирателната секция в Младеновац, която се намира в геронтологичен център, когато неизвестни лица са нахлули в центъра.

"Неизвестни лица нахлуха в геронтологичния център, твърдейки, че са наблюдатели. При този случай те оказаха неразрешен натиск върху хора, които са неподвижни. Полицията е уведомена, те вече са на място, така че ще имаме повече информация на следващата пресконференция, като се има предвид, че това се е случило непосредствено преди тази пресконференция", каза Димитриевич.

Ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Сърбия Андреас фон Бекерат изрази "дълбокото си безпокойство" от съобщенията за инциденти с насилие в няколко избирателни секции, предаде БТА.

"Сръбските граждани трябва да могат да упражняват демократичното си право да гласуват в мирна и безопасна среда. Призоваваме всички участници да запазят спокойствие, да действат отговорно и да се въздържат от насилие и провокации, а компетентните институции да гарантират безопасността на всички участници в изборния процес", заяви ръководителят на делегацията на ЕС в Сърбия.

Успоредно с ескалацията и насилието бе наблюдавана рекордна избирателна активност. Републиканската избирателна комисия на Сърбия обяви, че до 18:00 часа местно време 64,89 процента от общия брой регистрирани избиратели са гласували на парламентарните избори. Опашките пред секциите с желаещи да гласуват не намаляваха. Избиратели са чакали повече от четири часа, за да пуснат гласа си, а една жена в пенсионна възраст изчака опашката на стол с плетиво в ръка.

Бившият сръбски президент Александър Вучич също изчака реда си пред секцията в Белград продължение на час и половина.

Дир.бг