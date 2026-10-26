Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води на опонентите си Андрей Гюров-Георги Кандев с над 10% разлика при първите обявени междинни резултати в 30-ти МИР-Шумен.

Данните бяха обявени в 23,49 часа при обработени 137 от общо 317 секционни избирателни протокола.

Гласовете за Йотова- Вълчев са 6 441, или 39,22%, а за Гюров-Кандев 4 144, или 25,24%.

Трети в Шуменско на президентските избори са Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 13,66%, четвърти Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от

ПП „Величие“ с 5,57%, пети Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ с 3,87% и шести независимите Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,14%. Всички останали кандидати са с под 1% подкрепа в областта.

На вчерашния първи тур за президент в Шуменско до урните отидоха едва 28 809 души, или 16,07% от имащите право на глас.

Очаквайте подробности.

ШУМ.БГ