Тази вечер в Лондон е церемонията по връчване на "Златната топка", като стартът е в 22:00 часа. У нас прякото предаване ще е на btv action.

А вероятно от години не е имало толкова голяма неизвестност около следващия носител на приза. По традиция в дните преди церемонията с голяма степен на сигурност се знае кой печели. Сега е различно.

Ясно е, че фаворитите са трима.

Букмейкърите слагат пред останалите Хари Кейн от Байерн и английския национален отбор, като ставките за него са около 1.40. Това е огромно предимство като за такъв троен възел. Следва Килиан Мбапе с около 3.50 усреднено от всички букмейкърски компании, а трети е Ламин Ямал. Котировките за него се въртят около 5.50.

Но изобщо не изглежда сигурно това да е верният път към познаване на победителя. Няма никакво изтичане на информация, но вече се появи теория на конспирацията. Церемонията е в Лондон - значи Кейн ще бъде коронясан в дома му.

Всъщност от 24 месеца се знае, че именно там ще бъде връчен призът за 2026 г., тъй като тя отбелязва точно 70 от първата "Златна топка". А тя бе за англичанина Стенли Матюс. Жест към родината на футбола и корените на наградата.

Церемонията ще води Тиери Анри, който така и не успя да вземе "Топката" въпреки невероятната си кариера и трофеите, които спечели с Арсенал, Барселона и френския национален отбор.

Гласуването е от 100 журналисти, по един от всяка държава в топ 100 на ранглистата на ФИФА.

Критериите са ясни - индивидуални представяния, решаващо влияние за отборния успех, постижения с клубен и национален отбор. Периодът на оценяване е сезон 2025-26 г., плюс световното първенство през лятото.

Кейн е вкарал 73 гола за миналия сезон за Байерн и Англия, направи дубъл в Германия с баварците, взе "Златната обувка" на Европа и стигна бронз на световното с националния.

Мбапе на индивидуално ниво блестя ярко - 51 гола, като стана реализатор номер едно и на Мондиала с Франция. Но няма нито един отборен трофей срещу името му, нито с Реал, нито с "петлите".

Ямал пък спечели титлата с Барселона и световното първенство с Испания, но през лятото влиянието му върху мачовете на Ла Роха бе ограничено. Статистиката му за Барса миналия сезон е с впечатляващите 25 гола и 20 асистенции.

Дир.бг