Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили най-много гласове в осем от десетте общини на област Шумен. Двойките Андрей Гюров-Георги Кандев и Ивайло Симеонов-Косьо Стойчев печелят изборите в по една община.

Това показват окончателните резултати от първия тур, обявени от Районната избирателна комисия.

Андрей Гюров и Георги Кандев са първи в община Хитрино. От общо гласували 1951 Гюров-Кандев са получили подкрепата на 1545 души, или 79,31% от всички отишли до урните вчера.

В Хитрино Йотова-Вълчев имат едва 195 гласа, или 10,01%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, като за тях са гласували 51 души или 2,62%.

Кандидатите за президент и вицепрезидент Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев печелят вота в община Върбица. Те получават 439 гласа или 34,98%.

Йотова и Вълчев имат 30,60% или 384 гласа. Трети във Върбица са кандидатите на „Величие“ Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева със 7,97% или 100 гласа.

В останалите общини Йотова/Вълчев са първи, второто и третото място си разменят Гюров-Кандев, кандидатите на ПП „Възраждане“ Костадинов-Волгин и кандидатите на ПП МЕЧ Радостин Василев и Красимир Манов.

Йотова печели вота на избирателите във Велики Преслав. За нея и вицето й са гласували 793, което е 45,42%. За Андрей Гюров и Георги Кандев процентите са 19,07%, или 333 гласа. Тук трети са Костадинов и Волгин. Те са получили 11,17%, или 195 гласа.

Във Венец са гласували 980 души. Йотова-Вълчев имат 467 гласа, или 47,75%. Гюров-Кандев получават 10,53%, което е 103 гласа. Трети са кандидатите на ПП МЕЧ Радостин Василев и Красимир Манов с 43 гласа - 4,4%.

Йотова и Вълчев получават най-много гласове и в община Каолиново. За тях са гласували 575 души, или 52,37%. Андрей Гюров и Георги Кандев имат 151 гласа /13,75%/. Костадинов и Волгин имат 59 гласа /5,37%/.

В община Каспичан Йотова и Вълчев печелят с 41,37%. За тях са гласували 470 от общо 1136 избиратели, упражнили правото си на глас. Втори са Костадинов и Волгин със 177 гласа, или 15,58%. Трети в Каспичан са Гюров и Кандев със 146, или 12,85%

288 гласа или 46,08% получават от избирателите Йотова и Вълчев в община Никола Козлево. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 12,96%, или 81 гласа. Трети са Радостин Василев и Красимир Манов с 10,56%, или 66 гласа.

В община Нови пазар от 2635 гласували 1273 са дали подкрепа на Йотова и Вълчев, което е 48,50%. Гюров и Кандев имат 400 гласа, или 15,24%. Трети са Костадинов и Петър Волгин с 12,38% /325 гласа/.

В община Смядово от 840 гласували 361 са подкрепили Йотова и Вълчев или 43,08%. Гюров и Кандев получават 13,37%, или 112 гласа. Костадинов и Волгин са с 11,69%, или 98 гласа.

В община Шумен са гласували 17 524 души. От тях 6 924 са подкрепили Йотова и Вълчев или 39,55%. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 24,40%, или 4272 души. За Костадинов и Волгин 14,12%, или 2472 души.

ШУМ.БГ