78-годишен мъж е установен вчера да управлява автомобил след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Около 16,35 часа в село Памукчии екип на РУ-Нови пазар спрял за проверка 78-годишен местен жител, който управлявал лек автомобил Тойота. Мъжът лъхал на алкохол и го тествали с дрегер. Апаратът отчел 1,96 ‰.

Образувано е бързо производство за престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от Наказателния кодекс, поясниха от полицията.

ШУМ.БГ