Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи ескалира нападките си срещу Норвегия, наричайки я "скапана страна" и заявявайки, че норвежките имигранти не са добре дошли в САЩ, защото Нобеловият комитет, базиран в столицата Осло, не му е присъдила Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс.

Тръмп направи изказването по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори следващата седмица.

Приписвайки скорошните безредици във Франция на имигрантите, американският президент заяви, че ще приветства имигранти от някои държави, но не и от Норвегия "защото не получих Нобелова награда". "Затова не искам никой от Норвегия", подчерта Тръмп.

До момента няма признаци, че администрацията на Тръмп е приела нова политика спрямо имигрантите от Норвегия, отбелязва Ройтерс.

"Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим. Напомнихме им за това, ако някой се чуди, и това все още е така", каза днес норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде пред националната телевизия. Министерството му отказа допълнителен коментар.

"Норвегия се превърна в скапана държава, всъщност", заяви Тръмп, използвайки термин, който вече употреби за Хаити, Либия, Сомалия и Йемен, припомня Ройтерс.

Норвегия е сред страните с най-висок доход, измерван като БВП на глава от населението, показват данните на Международния валутен фонд. Норвежкият суверенен фонд отчете рекордна печалба от 1,75 трилиона норвежки крони (184,3 милиарда долара) за първата половина на 2026 г.

Нобеловият комитет до момента не е коментирал думите на американския президент. По-рано този месец Тръмп определи отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир като "неизличимо петно" върху репутацията на Норвегия.

Дир.бг