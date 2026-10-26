С празнична програма в двора на Дома за стари хора бяха отбелязани 90 години от създаването на социалната институция.

На събитието са присъствали областният управител Георги Жеков, председателят на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова, кметът на Шумен Христо Христов, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова, бивши директори и медицински работници в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, представители на организации и образователни институции, дарители и приятели, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Музикални и танцови изпълнения за екипа и живущите в Дома, както и за гостите са поднесли деца от ДГ „Изворче“, ученици от СУ „Сава Доброплодни“, младежи от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“, Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца в риск в Шумен и Дневния център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа в село Васил Друмев.

Кметът на община Шумен Христо Христов е поздравил присъстващите и е подчертал заслугата на екипа, който управлява дейността на старческия дом, чийто директор от месец май 2016 година е Милена Събева.

Събева е пожелала през 2027 година всички отново да бъдат заедно и в същия състав и да бъдат посрещнати в напълно завършената база на социалната услуга за резидентна грижа за възрастни хора без увреждания „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен.

Празничната програма за годишнината ще продължи в 17:30 часа с тържествен концерт в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на Община Шумен.

ШУМ.БГ