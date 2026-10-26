Украйна атакува голям завод за производство на синтетична гума и полимери в руския град Воронеж, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския производител на дронове и ракети "Файр поинт".

В изявлението се добавя, че за атаката са използвани дронове Еф Пи 1.

Предприятието е сред големите руски производители на синтетичен каучук и полимерни материали, използвани в различни отрасли на промишлеността. Продукцията от подобни заводи намира приложение в производството на автомобилни гуми, технически изделия, промишлено оборудване и други продукти.

OSINT експерт на руската независима медия ASTRA потвърди атаката с безпилотен летателен апарат срещу предприятието "Воронежсинтезкаучук" след анализ на видеоматериали, публикувани от канала Supernova+, които показват момента на падането и взрива на дрона във Воронеж. На записа се вижда как безпилотният апарат първоначално прелита над Воронеж в района на предприятието. Няколко секунди по-късно на територията на завода се появява проблясък от експлозия, а след това се чува и звукът от взрива.

Предприятието произвежда над 385 хиляди тона продукция годишно, която се използва включително за производството на гуми за военна авиация и тежка колесна техника, както и на каучуково-технически изделия за бронирани машини и корабостроенето.

Синтетичният каучук намира приложение и в ракетостроенето. От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна са съобщавали, че заводът участва в производството на твърдо ракетно гориво, използвано включително за балистичните ракети на оперативно-тактическите ракетни комплекси "Искандер".

Заводът във Воронеж "Воронежсинтезкаучик" беше вече обект на украинска атака през септември. Днешната атака е и третият удар за три дни срещу руски предприятия, свързани с производството на синтетичен каучук, отбелязва ASTRA като допълва, че на 24 октомври са били поразени заводите "Толиатикаучук" и "Омски каучук".

По-рано тази сутрин губернаторът на Воронежка област Александър Гусев написа в приложението Телеграм, че двама мъже са били убити, а 17 души ранени при украинска атака срещу Воронеж, на 500 км южно от Москва.

"След терористична атака във Воронеж са убити двама души, а 17 а ранени", написа той в Телеграм и добави, че "над 70 дрона" са свалени над града тази нощ, както и сутринта.

Според Гусев повечето от пострадалите са били пътници в крайградски влак, който е бил ударен от падащите отломки на свалени дронове.

Атаката е причинила и пожар в "множество индустриални обекти (без значителни щети), бизнес център в града и жилищен блок", уточни губернаторът.

Според информация на канала "Mash на спорте" футболисти и служители на московския футболен клуб "Локомотив" са пътували във влакя от Ростов на Дон за Москва, който е бил атакуван с безпилотен летателен апарат. Нито един от футболистите не е пострадал. По-рано беше съобщено за петима ранени при атаката, като един от тях е в тежко състояние. Повредени са и четири вагона.

По информация на независимата руска медия ASTRA дрон е ударил бизнес центъра "Чижов Галерия" - 25-етажна сграда в централната част на Воронеж. Видеозаписи, разпространени от медията, изглежда показват експлозия в района на сградата.

Според ASTRA предупреждение за заплаха от дронове е било обявено около 3:00 часа местно време, а приблизително два часа по-късно е последвало предупреждение за ракетна опасност. Жители на града съобщават за множество експлозии и гъст дим на различни места.

На този фон няколко факултета във Воронежкия държавен университет, в града с население над един милион души, решиха временно да преминат към дистанционно обучение, съобщи говорител на учебното заведение, цитиран от официалната информационна агенция ТАСС.

Воронежка област граничи с Източна Украйна, а областният център се намира на около 200 километра от най-близките територии в Харковска област, контролирани от Украйна. Районът неведнъж е бил обект на украински удари по руска военна и промишлена инфраструктура.

Сегашната атака става в момент, в който Русия се готви да възобнови мирните преговори през ноември с посредничеството на САЩ.

"Планираните тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ следващия месец не налагат никакви ограничения върху страните по отношение на продължаването на военните действия", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, в отговор на въпрос за украинската атаката срещу Воронежка област.

Песков посочи, че Русия и Украйна продължават да си нанасят удари една на друга независимо от решението за възобновяване на тристранните преговори, които е планирано да бъдат проведени след две седмици в Абу Даби или Швейцария.

"Вие знаете, че нашите въоръжени сили продължават специалната военна операция, продължават да нанасят масирани и последователни удари по военния комплекс на Украйна, по военни и използвани с военна цел обекти. Киевският режим продължава всичките си проявления", добави говорителят на Кремъл.

Песков обаче обяви готовността на Русия за допълнително "хуманитарно" примирие след обявеното такова от американската първа дама Мелания Тръмп в Олешки - град под руски контрол в Южна Украйна - което ще влезе в сила утре.

"Разбира се, можем да поставим прецедент с хуманитарна цел", заяви той и повтори, че Москва "високо оценява усилията на преговарящите от САЩ и по-специално тези на Мелания Тръмп.

Преките преговори, които бяха в застой от началото на годината, се очаква да се проведат в Абу Даби, съобщи Москва. Такива преговори имаше и през 2025 г., но те не доведоха до уреждане на конфликта.

Дир.бг