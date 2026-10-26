Двамата мъже, издирвани за палежа на антените на "Старлинк" край софийското село Плана на 9 октомври, са били задържани в германския град Дуисбург в петък. Това съобщиха "Билд" и сайтът NUIS, а информацията бе потвърдена от прокуратурата в Дюселдорф.

Европейските заповеди за арест на 19-годишните Тирпан Бейтула и Зека Ислам - и двамата германски граждани - са предадени на германските власти от българските им колеги и се очаква двамата да бъдат екстрадирани у нас.

За палежа първи съобщи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на 12 октомври. Тогава той оповести, че умишлено са подпалени 11 антени за комуникация със Starlink. И уточни, че запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна.

Два дни по-късно премиерът Румен Радев призова от парламентарната трибуна председателят на ДАНС Пламен Тончев да не разкрива данни относно разследването по случая.

На 24 октомври двамата задържани са изправени пред Окръжния съд в Дуисбург. Те са обвинени в палежа на 18 антени в обект на "Старлинк" край Плана около 22.30 часа на 9 октомври. Три от тях са изгорели до основа, две са частично засегнати, а други три са получили повреди. Съществувала е опасност пожарът да се разрасне и да засегне административната сграда на обекта. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 3 до 12 години.

Според разследващите мъжете са влезли в България през Сърбия като туристи с лек автомобил "Фоксваген" с немски регистрационни номера, но колата не е била регистрирана на тяхно име. Те са напуснали страната същата вечер, пътувайки по същия маршрут.

Назначените им от съда адвокати твърдят, че маскираните извършители не могат да бъдат идентифицирани във видеозаписа. Съдът обаче поддържа мнението, че има достатъчно доказателства за съпричастността им към палежа.

Дир.бг