Стесненото с 1,5 метра платно на бул. „Симеон Велики“ заради изграждането на велоалеи бе дискутирано днес на изнесена пресконференция от кмета на Шумен Христо Христов.
На нея той категорично защити проекта, като заяви, че той ще бъде оценен в бъдеще.
„Има голяма част от нашите съграждани, които точно това одобряват. Защото този проект дава възможност да се акцентира върху потребността на хората, а не на автомобилите. И аз съм убеден, че този проект след време ще бъде оценен. Ще бъде оценен от шуменци и много хора ще карат колелета“, каза кметът. Той се впусна и в спомени от детството си, като разказа как е карал колело точно в този район. „Нямаше дете от махалата, което да не кара колело“, каза Христов.
Журналисти за първи път имаха възможност да се срещнат и с проектанта на проекта за ремонта на бул. „Симеон Велики“ - Иван Марков от софийската фирма „Виа При Инженеринг“.
Практиката ми, понеже имаме обекти, които се извън страната, показва, че масово големите булеварди се намаляват като широчина, за да може да станат по-безопасни за движение. Тъй като при едно пътно платно от 3,50 метра или 3,75 метра вие имате много голяма видимост и колата може да се движи изключително бързо. За да може цяло това нещо да се реализира - да накараме потока да кара в ограничението, които е 50 км/ч в населено място, това беше нашето решение, което доста време го мислихме. Смятам, че това ще успокои трафика и ще накара и шуменци да започнат да използват велосипеди, които е хубаво за здравето“, каза Марков.
По отношение на цялостната работа по реконструкцията и проектантът, и представителят на надзорната фирма споделиха, че са изключително доволни от работата на строителя „Автомагистрали – Черно море“.
Техническият директор на фирмата Асен Тодоров обясни, че дейностите се движат в график. Той обясни, че най-натовареният участък от булеварда – този от пазара до гимназията по икономика, се работи през юли и август, когато повече хора са в отпуск и трафикът е по-слаб.
В следващите дни предстои да се положи хоризонталната маркировка по първия завършен участък, този в района на кв. „Тракия“.
ШУМ.БГ
Коментари
dekameron
Направо 1 платно да бяхте го направили и така със сигурност нямаше да може да се кара с повече от 30 щом идеята ви е да се дисциплинират шофьорите. Даже направо и асфалта махнете и чакъл да е. Даже направо града премахнете и тогава няма да има никакви проблеми.
P.S Втори мандат няма да има, даже и 1 е много.
Анонимен
Оставка
Анонимен
Ще се оцени след време, че само с един глупав ПР ( особено приятелството с Веселин Маринов) не е достатъчно да се управлява един град.
Анонимен
срам ме е че гласувах за теб.
Шуменка
Вероятно Г-н Христов, Г-н Тодоров, Г-н Марков и останалите от групата на "постоянно работещи за града в името на доброто" първи ще слязат от автомобилите си и ще използват велосипеди по качествено изработената им велосипедна алея.
До ОД Мвр
Гендов ,твоят човек пак е спрял безплатно на общинския паркинг с оранжевият джип .Глоба нещо?Кога ще бъде пенсиониран????
Анонимен
Всички гледат да си разширят булевардите, да си облекчат трафика,но тия явно мислят не за трафика а само за джоба си. По тази тяхна гениялна логика, защо тогава се правят магистрали?
Да кажат, от къде вземат пример. Кой голям град(европейски или световен) е направил такава глупост.
Връщат Шумен 50г назад.
Един българин
Със сигурност ремонта ще бъде оценен в бъдеще, а оценката ще бъде още по-ниска от сегашната. Как си представя др. Кмет българина/шуменец да слезе от автомобила и да се качи на велосипед, ако досега не го е направил по собствено желание. Безумие след безумие.
Анонимен
Най тъпото нещо което може да роди главата на един кмет, особено като нашия.