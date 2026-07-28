Стесненото с 1,5 метра платно на бул. „Симеон Велики“ заради изграждането на велоалеи бе дискутирано днес на изнесена пресконференция от кмета на Шумен Христо Христов.

На нея той категорично защити проекта, като заяви, че той ще бъде оценен в бъдеще.

„Има голяма част от нашите съграждани, които точно това одобряват. Защото този проект дава възможност да се акцентира върху потребността на хората, а не на автомобилите. И аз съм убеден, че този проект след време ще бъде оценен. Ще бъде оценен от шуменци и много хора ще карат колелета“, каза кметът. Той се впусна и в спомени от детството си, като разказа как е карал колело точно в този район. „Нямаше дете от махалата, което да не кара колело“, каза Христов.

Журналисти за първи път имаха възможност да се срещнат и с проектанта на проекта за ремонта на бул. „Симеон Велики“ - Иван Марков от софийската фирма „Виа При Инженеринг“.

Практиката ми, понеже имаме обекти, които се извън страната, показва, че масово големите булеварди се намаляват като широчина, за да може да станат по-безопасни за движение. Тъй като при едно пътно платно от 3,50 метра или 3,75 метра вие имате много голяма видимост и колата може да се движи изключително бързо. За да може цяло това нещо да се реализира - да накараме потока да кара в ограничението, които е 50 км/ч в населено място, това беше нашето решение, което доста време го мислихме. Смятам, че това ще успокои трафика и ще накара и шуменци да започнат да използват велосипеди, които е хубаво за здравето“, каза Марков.

По отношение на цялостната работа по реконструкцията и проектантът, и представителят на надзорната фирма споделиха, че са изключително доволни от работата на строителя „Автомагистрали – Черно море“.

Техническият директор на фирмата Асен Тодоров обясни, че дейностите се движат в график. Той обясни, че най-натовареният участък от булеварда – този от пазара до гимназията по икономика, се работи през юли и август, когато повече хора са в отпуск и трафикът е по-слаб.

В следващите дни предстои да се положи хоризонталната маркировка по първия завършен участък, този в района на кв. „Тракия“.

ШУМ.БГ