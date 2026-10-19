Руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва, пише в статия на в. "Уолстрийт джърнъл", цитирана от Ройтерс и БТА.

Ройтерс отбелязва, че предложението за среща идва на фона на затопляне на отношенията между Тръмп и Путин - особено след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски дизел и в петък подписа указ за отмяна на ключови санкции срещу Москва.

Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, "Уолстрийт Джърнъл" посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.

Тогава съветникът по външнополитическите въпроси на руския лидер Юрий Ушаков коментира, че проведеният телефонен разговор на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп е бил "много съдържателен и приятелски" и нито един от двамата лидери не искаше първи да прекрати обаждането.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване за коментар от страна на агенция Ройтерс. Агенцията не е успяла да осъществи връзка с Кремъл извън работно време. Руското и китайското посолство във Вашингтон също не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Според "Уолстрийт джърнъл", позоваващ се на запознати служители, Кремъл е предложил тристранният диалог да се проведе в рамките на предстоящата среща на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Предвижда се форумът да се състои на 18 и 19 ноември в Шънджън.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил пред изданието, че се водят обсъждания относно евентуална среща. "Все още няма яснота нито за самата среща, нито за нейния евентуален дневен ред, въпреки че и трите страни признават хипотетичната възможност за провеждането ѝ", е заявил той пред "Уолстрийт джърнъл".

Високопоставен американски служител е заявил пред изданието, че Тръмп все още не е дал съгласието си за подобна среща, но не изключва напълно идеята.

Сделката на Тръмп с Путин за дизеловото гориво, както и указът за премахване на санкциите срещу Москва, предизвикаха критики от страна на украинския президент Володимир Зеленски. Той предупреди, че това ще удължи войната.

Дир.бг