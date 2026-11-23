Всеки работещ, който иска да придобиe нова професионална квалификация, може да го направи, без да напуска настоящата си работа и без да отделя средства за обучение. Възможността е чрез напълно финансирани курсове за преквалификация, предназначени специално за работещи и самоосигуряващи се лица.

Обученията се покриват изцяло чрез ваучери от Агенцията по заетостта и са безплатни за курсистите.

Желаещите могат да избират между две направления:

„Интериорен и екстериорен дизайн“ – обучението е с продължителност 960 часа, или приблизително една година. След успешно завършване курсистите придобиват свидетелство за трета степен на професионална квалификация, която им дава възможност за професионална реализация в дизайн студия и мебелни фирми.

Организацията на учебния процес е съобразена с ангажиментите на работещите – теоретичните занятия се провеждат онлайн в извънработно време. Практическата подготовка е присъствена, за да могат курсистите да придобият необходимите практически умения.

„Банково, застрахователно и осигурително дело“ – обучението е с продължителност 660 часа, или приблизително половин година. Направлението предоставя подготовка за професионална реализация в банковия, застрахователния и осигурителния сектор, както и в административната и корпоративната сфера. Курсът се провежда изцяло онлайн.

Кандидатстването за обученията също се извършва онлайн. Екипът на Silence Academy оказва безплатно съдействие на кандидатите при целия процес – от подаването на документите до включването им в избрания курс.

Silence Academy

гр. Шумен, бул. „Славянски“ 5.

Tел. 0894 797 197

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