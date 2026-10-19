Започнаха първенствата по волейбол в зона Добруджа. Първите си мачове за сезона изиграха девойките и юношите до 20 г. на Шумен 05 и Волов 2020.

В съботния ден в зала „Младост“ момичетата на Шумен 05 изиграха много оспорвана среща с Дунав Русе и след тайбрек загубиха с 2:3 гейма. Състезателките на Ваня Върбанова спечелиха първата част с 25:22, но със същия резултат отстъпиха на „Дунав“ втория гейм. Третата част отново бе взета от русенския тим. В четвъртия гейм Шумен 05 се мобилизира и го спечели с 25:22. В тайбрека силите отново бяха изравнени, но в края Дунав бе по-концентриран и спечели с 15:12.

На следващия ден в зала Младост момчетата на Волов 2020 посрещнаха отново Дунав Русе в 1 кръг от шампионата на зоната. След недобре изигран първи гейм и загуба с 15:25, отборът на шуменския Волов 2020 показа друго лице на терена. Момчетата на Валери Станоев взеха следващите три части от мача и победиха с 3:1 гейма. Успехът не дойде лесно. Втория и третия гейм бяха спечелени с малка разлика - 25:22 и 26:24. В четвъртия и последен гейм в мача шуменци пречупиха съперника си, спечелиха частта категорично с 25:17, а с това и срещата.

ШУМ.БГ