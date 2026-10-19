Жертвите на наводненията в Северозападна Турция, предизвикани от обилните валежи там през изминалата седмица, станаха седем, след като при издирвателни операции в окръзите Истанбул и Коджаели вчера и днес бяха намерени телата на трима мъже, съобщават ТРТ Хабер и в. "Йени шафак", цитирани от БТА.

Районът на Истанбул бе обхванат от проливни дъждове с количества между 180 и 273 литра на квадратен метър миналия вторник.

Екстремните валежи, определяни като най-силните в Истанбул за последните 84 години, предизвикаха сериозни наводнения и преливания на реки в някой части на мегаполиса и в намиращия се източно от Истанбул окръг Коджаели.

Властите предприеха редица издирвателни операции, в рамките на които първоначално бяха намерени телата на общо четирима души, и започнаха да разчистват засегнатите от наводненията райони, както и да премахват сгради, построени край речни корита, за да намалят риска от повторни преливания.

По информация на ТРТ Хабер вчера при издирвателна операция с полицейски хеликоптер в района на Златния рог е намерено тялото на туркменистански гражданин, който е в неизвестност от миналата сряда.

Също вчера при отделна операция в района на град Гебзе (окръг Коджаели) е открито тялото на мъж, обявен за издирване в събота, след като придошлите води от продължаващите обилни дъждове завлекли в дере джипа му, в който имало и още един човек.

Към момента издирвателните акции за намирането на втория мъж, пътувал в отнесения от придошлите води джип, продължава.

По информация на "Йени шафак" рано тази сутрин в района на истанбулския квартал Аязага - един от най-тежко пострадалите при последните наводнения - е намерено още едно тяло.

Към момента в Аязага продължават издирвателните операции за намирането на един човек, който е в неизвестност от събота.

Дир.бг