На 19 октомври Българската православна църква почита Свети Йоан Рилски Чудотворец - един от най-обичаните светци у нас и небесен покровител на българския народ.

Известен и като свети Иван Рилски, той е символ на смирението, духовната сила и отказа от материалните изкушения. Празникът е повод за молитва, благодарност и помощ към хората в нужда.

Вярващите посещават храмовете, палят свещи и отправят молитви за здраве, закрила и благополучие на близките си. Животът на светеца, посветен на пост, молитва и уединение, напомня за значението на милосърдието и скромността. Добро дело, подкрепа за болен човек или помирение с близък са начини да се почете духовният смисъл на деня.

В популярни описания на празника се препоръчва да се избягват кавгите, завистта и отказът от помощ на нуждаещ се.

Това са нравствени послания и популярни поверия, а не специални църковни забрани, валидни единствено за тази дата. Грижата за болните и възрастните, прошката и добротата имат място в християнския живот през цялата година.

На тази дата имен ден имат Йоан, Йоана, Иван, Ивана, Иванка, Ивайло, Ивайла и техни производни, ако според семейната или личната си традиция празнуват на свети Йоан Рилски.

По-разпространеният имен ден за много от тези имена е Ивановден на 7 януари, когато се почита свети Йоан Кръстител. Двата празника са посветени на различни светци.

Dnes.bg