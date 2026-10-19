21-годишен криминално проявен шуменец е задържан в полицейския арест, след като отнел мъжка чанта от 20-годишен, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. По данни на полицията това се случило около 16:30 часа в неделя на бул.“ Мадара“ в Шумен.

Близо до пиаца за таксита до автогарата неизвестен ударил 20-годишен мъж от село Кочово, съборил го на земята и му отнел мъжка чанта от плат, която носил през рамото си. В нея имало 15 евро, монети и кутия цигари.

В полицейското управление в Шумен е подаден сигнал. В хода на предприетите незабавни действия на служителите на реда, извършителят е установен и задържан в полицейския арест. Работата по документиране на престъплението продължава.

ШУМ.БГ