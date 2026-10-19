Двама мъже са установени да шофират след употреба на алкохол, жена - след положителна на метамфетамин проба през този уикенд в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Екип на пътна полиция спрял за проверка водач на БМВ с варненска регистрация на 17 октомври, минути след полунощ, на кръстовище образувано от ул.“ Мир“ и ул.“ Любен Каравелов“ в село Тимарево. Автомобилът бил управляван от 23-годишна с постоянен адрес в село Партизани. Тествана е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Отчетена е положителна на метамфетамин и бензодиазепини проба. Дала е кръвна проба за химичен анализ, след което е задържана за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет с протокол. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

На 18 октомври около 04,00 часа в село Кълново водач на товарен автомобил Ивеко с шуменска регистрация загубил контрол над автомобила и се ударил в мантинела и противопожарен кран. При отработване на произшествието водачът, 39-годишен от Шумен, е тестван за управление след употреба на алкохол. Отчетени са 1,43 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Автомобилът е приобщен с протокол към образуваното бързо производство за извършено престъпление по чл.343 Б ал. 1 от НК. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав.

Служители на РУ- Нови пазар установили водач, седнал зад волана с 1,50 промила алкохол в издишания въздух. На 17 октомври около 23,40 часа за проверка на ул.“ Дунав“ в Нови пазар е спрян водач на лек автомобил Ауди А4 с шуменска регистрация. Зад волана бил местен 34-годишен мъж. Тестван е с дрегер за шофиране след употреба на алкохол. Отчетени са 1,50 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е в полицейския арест. Автомобилът е иззет с протокол. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ