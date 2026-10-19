Крадци, представили се за служители на електроразпределително дружество, задигнаха 5800 евро от частен дом в село Върбяне, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В петък в Районното в Нови пазар се обадила 84-годишна жена. Обяснила, че от дома й липсва голяма сума пари. На място пред пристигналите криминалисти разказала, че предния ден в дома й дошли няколко мъже, които казали, че са от Енергото и че трябва да извършат ремонт на ел. табло и да преместят част от съоръженията си, които попадат в имота й. Тя ги пуснала на двора да огледат. Така по време на „ремонта“ единият успял да влезе и да претършува дома й. Спестяванията на пенсионерката били в шкаф.

Започната е незабавна проверка за установяване на извършителите на престъплението по чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ