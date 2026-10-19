Крадци, представили се за служители на електроразпределително дружество, задигнаха 5800 евро от частен дом в село Върбяне, съобщиха от пресцентъра на полицията.
В петък в Районното в Нови пазар се обадила 84-годишна жена. Обяснила, че от дома й липсва голяма сума пари. На място пред пристигналите криминалисти разказала, че предния ден в дома й дошли няколко мъже, които казали, че са от Енергото и че трябва да извършат ремонт на ел. табло и да преместят част от съоръженията си, които попадат в имота й. Тя ги пуснала на двора да огледат. Така по време на „ремонта“ единият успял да влезе и да претършува дома й. Спестяванията на пенсионерката били в шкаф.
Започната е незабавна проверка за установяване на извършителите на престъплението по чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Затова е хубаво човек да има камерна система.
Анонимен
Казва се система за видео наблюдение.
Човечец
Нее, хубаво е като ги хванат веднага да им начупят ръцете.Да видим другите дали няма да се замислят преди да посегнат.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Такива властта ги гали , полицията ги държи 24 ч. и ги пуска . Те са от криминалния контингент . Повечето от тях са техни информатори , от тях черпят за други престъпления и така колелото се върти на едно място , без да има ефект . Потърпевши са пострадалите от обири и други крими престъпления . Това въобще държава ли е ? Кой каквото си иска , това прави !
Анонимен
Просто и високо, що е то?
Анонимен
То и тези кадето са от Енергото пак си грабят сега зимата ще видите кон боб .