Община Шумен продава 10 апартамента от жилищния си фонд за общо 474 911 евро. Имотите ще бъдат обявени на търг, като лицензиран оценител е определил начална цена за всеки от тях.
Жилищата са в кварталите „Еверест“ и „Боян Българанов“, необитаеми са от години и са в много лошо състояние. Апартаментите са в ценовия диапазон от 33 000 евро до 58 000 евро.
От 10-те жилища с най-ниска начална цена на търг ще бъде обявена гарсониера на ул. „Средна гора“ със застроена площ 43,15 кв.м за 33 607 евро.
Най-скъп от предлаганите за продажба апартаменти е четиристайно жилище на ул. „Северна“ с площ от 106,53 кв.м, който ще е с начална цена от 58 076 евро.
За да се продадат общинските жилища, администрацията търси съгласието на Общинския съвет, като е входирала докладна, която влиза в дневния ред на заседанието на местния парламент в края на този месец.
„Тези апартаменти са в много лошо състояние. Някои са на по-високи етажи, а етажната собственост не плаща асансьор от години. И по този начин им се губи и социалната функция. След продажбата им ще се търси възможност за закупуване на нови жилища, които са в по-добро състояние“, каза заместник-кметът по икономическо развитие на Шумен Николай Колев днес по време на Консултативния съвет към Общинския съвет.
По думите му разходите за ремонти, за да станат жилищата във вид за обитаване, са значителни и за Общината е по-рентабилно да ги продаде.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Изгодна ли е сделката според вас драги съграждани
Анонимен
АГЕНЦИЯ НОВОДОМЦИ ЩЕ ГИ КУПИ!!!!
Анонимен
Извинявам се. Не е мястото тук да пиша. Но трябва бомбоубежището но Пазара да се се ремонтира спешно, защото трябва да има някъде да се отиде. Времената са такива. Не знам чия е собствеността, но някой трябва да мисли и за това.
Анонимен
ОТИВАЙ И ПОЧВАЙ РЕМОНТА!!!
Анонимен
И кого точно настанява общината в тези общински жилища?
Същите, които са ги унищожили.
Анонимен
Много итересно ремонт на на едно жилище в плачевно състояние , врати, ел инсталация, вик, щпакловка извършена от общинска фирма чиито работници получават заплати но дали им е уплътнен работния ден я стигне 10000 я не, но после може да се вземе двойна и нагоре цена. Това е безстопанственост после ще ли да купят на свободния пазар 2-3 жилища. Които за 1 година ще са отново в трагично състояние.
Анонимен
А кой допусна да се стигне до там?!!!
Абсурд
Общината защо не упражнява контрол върху ползването на имотите. Сега ги продава без пари, за да купи други, които скоро ще са в същия окаян вид.
"Който чупи, купи".
Припомнете си тази поговорка!
Анонимен
Любомир Христов ги съсипа , а Христо Христов и джумерката ги разсипаха тези апартаменти !!! А иначе искал да строи "блокчета" в тежкия полк .