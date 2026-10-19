Община Шумен продава 10 апартамента от жилищния си фонд за общо 474 911 евро. Имотите ще бъдат обявени на търг, като лицензиран оценител е определил начална цена за всеки от тях.

Жилищата са в кварталите „Еверест“ и „Боян Българанов“, необитаеми са от години и са в много лошо състояние. Апартаментите са в ценовия диапазон от 33 000 евро до 58 000 евро.

От 10-те жилища с най-ниска начална цена на търг ще бъде обявена гарсониера на ул. „Средна гора“ със застроена площ 43,15 кв.м за 33 607 евро.

Най-скъп от предлаганите за продажба апартаменти е четиристайно жилище на ул. „Северна“ с площ от 106,53 кв.м, който ще е с начална цена от 58 076 евро.

За да се продадат общинските жилища, администрацията търси съгласието на Общинския съвет, като е входирала докладна, която влиза в дневния ред на заседанието на местния парламент в края на този месец.

„Тези апартаменти са в много лошо състояние. Някои са на по-високи етажи, а етажната собственост не плаща асансьор от години. И по този начин им се губи и социалната функция. След продажбата им ще се търси възможност за закупуване на нови жилища, които са в по-добро състояние“, каза заместник-кметът по икономическо развитие на Шумен Николай Колев днес по време на Консултативния съвет към Общинския съвет.

По думите му разходите за ремонти, за да станат жилищата във вид за обитаване, са значителни и за Общината е по-рентабилно да ги продаде.

ШУМ.БГ