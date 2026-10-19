Втори зоомагазин „Белия зъб“ вече посреща своите клиенти в Шумен. Новият обект беше открит в присъствието на приятели, близки, клиенти и партньори на веригата.

Всичко необходимо за домашния любимец

Зоомагазин „Белия зъб“ предлага богато разнообразие от сухи и мокри храни, лакомства, консумативи и аксесоари за домашни любимци. Асортиментът му включва продукти на утвърдени световни и български производители, сред които Royal Canin, Hill’s, Purina, Reflex, N&D, Любимец и Хит.

Специална томбола за откриването

По повод откриването в магазина се организира и томбола, която ще продължи един месец. В нея може да участва всеки клиент, направил покупка за минимум 10 евро. Четирима от участниците ще спечелят ваучери за безплатно пазаруване на стойност съответно 40, 30, 20 или 10 евро.

От малкото магазинче до собствената верига

„Белия зъб“ е първата марка зоомагазини в Шумен, създадена с идеята отглеждането на домашен любимец да бъде достъпно за всеки. Веригата се стреми да предлага необходимото за грижата за животните на справедливи цени, водена от разбирането, че всеки заслужава да получи чистата любов на домашния си любимец.

Историята на „Белия зъб“ започва от малък магазин на Кооперативния пазар в Шумен. Постепенно, с постоянство и любов към животните, екипът успява да спечели доверието на своите клиенти и да превърне малкия магазин в развиваща се верига.

Една от отличителните черти на „Белия зъб“ е стремежът да се подкрепят българските производители. Техните продукти заемат широко място в асортимента на магазините, като идеята е клиентите да имат избор между утвърдени международни марки и качествени предложения от родни производители.

Освен разнообразието от продукти, екипът поставя акцент и върху отношението към клиентите. От „Белия зъб“ не се съмняват, че във всеки техен магазин посетителите ще бъдат посрещнати от приветливи и подготвени служители, готови да помогнат при избора на храна, лакомства или необходимите аксесоари за домашния любимец.

Що за човек е този, който не прави света по-добър?

„Що за човек е този, който не прави света по-добър?“ – това е един от въпросите, които стоят зад философията на „Белия зъб“.

„Казват, че за да бъдеш щастлив, трябва да правиш това, което обичаш. Е, ние можем да се похвалим, че сме го постигнали. Обичаме животните и се радваме да виждаме усмивките по лицата на клиентите. Мога да обещая от името на целия екип, че ще продължим да се раздаваме, да правим добрини и да вдъхновяваме всеки около нас. Огромно благодаря на всеки един човек, който ни се е доверил през годините и е станал част от нашата история. Без вас нямаше да успеем“, казва Неджиб Курт, основател на веригата.

С откриването на втория си магазин „Белия зъб“ продължава развитието си в Шумен, а следващата стъпка пред екипа е откриването на трети обект – този път във Варна.

Новият магазин на „Белия зъб“ се намира на удобна локация с много паркоместа на ул. „Подполковник Калитин“ 17 в кв. „Боян Българанов“ в Шумен.

Работи без почивен ден:

Понеделник - петък – 08:00 - 19:00 часа

Събота – 08:00 -18:00 часа

Неделя – 08:00 – 15:00 часа

Другият магазин на веригата е на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 4.

Фейсбук страницата на „Белия зъб“ вижте тук.

Можете да ги намерите и в Инстаграм.

Тел. : 0885 75 38 75

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