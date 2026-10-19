Руските сили в Черно море удариха кораб, доставящ товари за украинските въоръжени сили, съобщиха вчера от руското Министерство на отбраната, публикувайки записи от атаката без да назовават името на плавателния съд и датата на удара, а като място посочват "край бреговете на Украйна".

Специализираната медия Maritime.bg твърди, че разпознава на кадрите танкера WINE TRADER, плаващ под флага на Сан Марино, който беше ударен на 14 морски мили от Сулина в румънски териториални води на 15 октомври.

"По време на разузнавателни операции на руските въоръжени сили в Черно море край бреговете на Украйна беше засечен кораб за сухи товари, превозващ военни товари за украинските въоръжени сили. По решение на командването по кораба за сухи товари беше нанесен прецизен удар с безпилотен летателен апарат "Геран". В резултат средствата за обективен контрол на плавателния съд са регистрирали пожар", се казва в съобщението на руското МО, цитирано от ТАСС.

Според детайлен анализ на видеоматериала на Maritime.bg на кадрите ясно се виждат силуетът и уникалните белези, които силно напомнят на WINE TRADER, като визуалните характеристики на записите съвпадат напълно с инцидента.

Видеоклипът запечатва поразяване на търговския кораб с дрон, както и кадри от последващ "контрол" над целта, на които се забелязва спасителен катер. Показаният от руското МО кораб е на котва, точно както беше и WINE TRADER по време на атаката, отбелязват от Maritime.bg, като посочват, че няколко секунди цветни кадри позволяват обоснованото предположение.

На показания кораб от руската атака се вижда пожар в надстройката на неназован съд, както и пожар на главната палуба. Това са същите характеристики и на инцидента с WINE TRADER, при който възникна пожар в надстройката, а от снимките, разпространени от румънските служби, показаха поражения по главната палуба.

Maritime.bg анализира сателитни изображения от 15 октомври в 06:58 часа, когато е подаден сигналът за бедствие от WINE TRADER. Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM) тогава съобщи, че към района незабавно е бил насочен спасителният катер APOLLO. Съдът е боядисан в отличителен червен цвят — видим както на сателитните кадри, така и на видеоклипа, разпространен днес от Русия. Характеристиките на облачността от руските кадри също съвпадат напълно с регистрираната от сателитите, както и с фотоматериалите, разпространени от румънските служби в първите часове след инцидента.

Дир.бг