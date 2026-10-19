Премиерът на Франция Себастиен Льокорню обяви днес, че е поискал от префектите в страната да обявят полицейски час на известен брой места, който да влезе в сила от тази вечер, предадоха световните агенции.

Целта на мярката е да бъдат защитени търговците и магазините след уикенда на насилие и сцените на хаос в редица градове на цялата страна.

Карта на населените места, в които ще бъде въведен полицейски час, ще бъде публикувана по-късно днес след разговори с кметовете на съответните населени места, добави Льокорню след края на специално междуведомствено заседание, посветено на кризата със сигурността в страната.

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение, но засега полицейският час на местно ниво изглежда достатъчна и по-адаптирана мярка, поясни Льокорню.

Той обвини радикалната левица, че иска да организира „дълбок безпорядък“ в страната до президентските избори, насрочени за април и май догодина.

„Съществува цяла мрежа от различни групи и структури, които могат да се активизират и дори да поставят под въпрос графика на президентските избори и самото им провеждане“, заяви Льокорню след заседание на междуведомствената кризисна група.

Същевременно вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че няма планове за отмяна на футболната среща утре между „Пари Сен Жермен“ и „Барселона“.

Кметовете на големите френски градове поискаха днес отговори от правителството на онова, което те дефинираха като липса на готовност от страна на силите за сигурност за справяне с размириците, разтърсили страната през уикенда.

Дарик