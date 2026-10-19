На финалната права преди президентските избори кандидатът за държавен глава Ивайло Симеонов поставя във фокуса на публичните си изяви независимостта на президентската институция, политическата отговорност и националната сигурност. Социологическо изследване на "Прогрес консулт" отчита четвърта позиция за кандидатурата му, а участията му в националните медии дават по-широка публичност на неговите предложения.

Броени дни преди президентския вот доц. д-р инж. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин с три последователни мандата, все по-настойчиво заявява присъствието си в националния политически дебат. Сред поредните му медийни изяви са интервютата за NOVA и пред журналиста Мартин Карбовски, в които поставя остри въпроси към властта и представя вижданията си за ролята на държавния глава. Участията му се открояват на фона на кампания, в която медийното внимание е съсредоточено предимно върху сочените от социолозите за фаворити. Това повдига и по-широкия въпрос доколко всички претенденти получават равностойна възможност да представят позициите си пред избирателите.

От политическата неизвестност към по-широка публична разпознаваемост

Макар да не разполагат с предварително изградената национална популярност на водещите претенденти за „Дондуков“ 2, кандидатът за президент доц. д-р инж. Ивайло Симеонов и кандидатът за вицепрезидент проф. д-р Косьо Стойчев постепенно преодоляват едно от основните предизвикателства пред своята кандидатура – ограничената разпознаваемост сред широката общественост. Съчетанието между практически управленски опит и академична експертиза, откровеният тон в публичните изяви, критичните въпроси към властта и готовността за открит диалог с гражданите очертават различен подход към президентската кампания, чрез който двамата се стремят да разширят обществената подкрепа за своята кандидатура.

Остра реакция срещу предварително обявения „балотаж“ между Йотова и Гюров

На този фон Ивайло Симеонов отправи остра публична критика към начина, по който част от медиите отразяват президентската надпревара. Повод стана публикация на „Дарик радио“ от 17 октомври със заглавие „Съобщиха кога и къде ще е дебатът между Йотова и Гюров“, въпреки че първият тур предстои на 25 октомври. Според Симеонов това създава внушение за предварително определени участници в балотажа, преди гражданите да са гласували.

„Социологическата прогноза не е изборен протокол. Предпочитанието на една редакция не е изборен резултат“, заяви той, отправяйки конкретни въпроси към БНТ, „Дарик радио“, двамата кандидати, ЦИК и СЕМ относно условията за провеждане на дебата и спазването на принципите на обективност, равнопоставеност и медиен плурализъм.

Симеонов настоя институциите да гарантират, че социологическите очаквания няма да бъдат представяни като действителни изборни резултати. Той подчерта, че защитава не само правото на собствената си кандидатура на равнопоставено участие, но и правото на гражданите сами да определят изхода от изборите. „На 25 октомври резултата ще го определят избирателите. Не заглавието. Не социологията. Не телевизията. И не нечий предварително написан сценарий“, категоричен е Симеонов.

Президентството като прожектор към проблемите на властта, а не инструмент на партийни интереси

Независимостта на президентската институция и отговорността на държавния глава пред обществото се откроиха като водещи теми в последните медийни изяви на Ивайло Симеонов. В интервюто си за NOVA той подчерта, че президентът трябва да стои над партийните зависимости и да отстоява принципни позиции, независимо от политическата конюнктура. Пред журналисти Симеонов посочва, че президентството трябва да бъде „прожектор“, който осветява проблемите, оставащи скрити от обществото, поставя неудобните въпроси и изисква отговорност от управляващите.

В този контекст Симеонов коментира и отношенията си с премиера Румен Радев, като обясни, че подкрепата му в миналото е била продиктувана от очакванията за реална финансова и административна децентрализация. По думите му тези принципи остават непроменени, независимо от политическите личности, които ги заявяват. Кандидатът не спести критиките си към неизпълнените според него ангажименти и действията на настоящото управление, подчертавайки, че президентската институция не бива да бъде обвързана с политическа лоялност, а да служи като независим коректив на властта и защитник на обществения интерес.

България в НАТО и ЕС – с активна и самостоятелна позиция

Сред основните теми в разговора пред NOVA беше и националната сигурност на фона на напрежението в Черноморския регион. „България ясно направи своя избор и той е, че сме в НАТО и ЕС“, заяви Симеонов, като подчерта необходимостта страната да участва активно във формирането на общите решения, вместо единствено да ги следва.

По повод инцидентите с дронове в Черно море той изрази мнение, че българските институции е трябвало да потърсят експертното съдействие на съюзниците чрез механизмите на НАТО, включително консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Според него решенията в областта на международната сигурност трябва да се основават на проверени факти и доказателства.

От управленския опит към президентската институция

В публичните си изяви Ивайло Симеонов последователно поставя акцент върху личната отговорност, принципността и готовността да се носят последствията от взетите решения. Според него доверието в политиката трябва да се основава не на предизборни обещания, а на реално постигнати резултати и доказан управленски опит.

Кандидатпрезидентската двойка Ивайло Симеонов и проф. д-р Косьо Стойчев съчетава практическия опит в местното управление с академичната експертиза в областта на регионалното развитие и териториалното планиране. Сред основните им приоритети се открояват финансовата и административната децентрализация, преодоляването на регионалните неравенства и изграждането на дългосрочна национална визия за развитието на България.

На финалната права преди президентските избори двамата продължават да отстояват тези позиции, заявявайки амбицията си за президентска институция, независима от партийните интереси и ангажирана с реалните проблеми на обществото. Доколко техните идеи и управленски опит ще получат подкрепата на гражданите, ще стане ясно на 25 октомври, когато избирателите ще определят посоката на президентската надпревара.

Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев участват в президентските избори с номер 9 в бюлетината.

Повече информация за кандидатите и техните позиции: https://ivaylosimeonov.bg/

Пресцентър на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вицепрезидент Косьо Стойчев

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