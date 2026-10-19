Едно от пилотските места във Формула 1 за следващия сезон продължава да е обект на сериозна дискусия, а част от нея е и нашият Никола Цолов.

Името на Българския лъв все повече се споменава като потенциален пилот от Формула 1, а най-логичната стъпка изглежда седалка в един от болидите на "Рейсинг Булс", която към момента се заема от Лиъм Лоусън.

Макар новозеландецът да прави най-силния сезон в кариерата си във Формула 1 и да е спечелил точки в 12 от 17-те състезания, той няма сигурно място за следващата кампания, като самият Лоусън не скри притеснението си от този факт.

Той сам призна, че в структурите на "Ред Бул" решенията за пилотските места невинаги се базират на база резултат и се съмнява в дългосрочното си бъдеще в този отбор.

"Естествено, че искам да съм част от Формула 1 максимално дълго време и да се класирам възможно най-напред във всяко едно състезание.

Моят фокус е да правя най-доброто на всяко едно състезание и да се поставя в позиция, в която директорите да са доволни от мен.

Знаете за спецификата в Ред Бул, виждали сме го в последните години, че решенията за пилотските места невинаги се взимат на база резултати. Именно заради това не знам какво да мисля в момента.

Винаги се водят подобни разговори и човек се стреми да подсигури бъдещето си, но точно сега не мисля прекалено много за това. Първата половина на сезона беше много успешна за мен. Направихме силни състезания, а до края на годината ни предстоят стартове на отлични писти. Намираме се в сериозна битка за петото място при конструкторите и вниманието ми е насочено изцяло натам", заяви той.

А сякаш вече никой не коментира, че единствената възможна алтернатива на Лоусън в "Рейсинг Булс" е именно Никола Цолов.

Дир.бг