Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е обсъдил с представители на американската оръжейна компания „Локхийд Мартин“ възможностите за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, които са от жизнено важно значение за прехващането на балистични ракети при въздушните атаки на Русия, предаде Ройтерс.

„Техните системи „Пейтриът“ и самолетите Ф-16 играят важна роля в защитата от руски балистични ракети и дронове с реактивни двигатели“, написа Зеленски в комуникационната платформа Телеграм.

„Ситуацията точно сега не е лека и по двата фронта. Обсъдихме въпроса как бихме могли да увеличим доставките“, добави украинският президент.

Днес.бг